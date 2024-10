Les temps changent. L’époque où le Xbox Game Pass pouvait se permettre d’être le meilleur bon plan du marché est révolue. Le rachat historique d’Activision-Blizzard n’a pas été sans conséquence pour la firme de Redmond, qui doit absolument rentabiliser son service. Sa solution, remettre de l’ordre dans ses différentes offres. La formule de base se nomme dorénavant le XGP Console et elle est maintenant dénuée de tout ce qui faisait l’attrait de l’abonnement : les jeux disponibles dès leur lancement. Désormais seuls les membres du XGP Ultimate et PC pourront profiter des sorties day one, ce qui a évidemment été accompagné d’une hausse de prix pour l'offre la plus importante. Malgré ces changements, l’entreprise américaine suit scrupuleusement son calendrier et les premiers jeux du Xbox Game Pass d’octobre 2024 viennent tout juste d’être annoncés.

Les jeux Xbox Game Pass d'octobre 2024

Activision-Blizzard désormais dans l’écurie Xbox, le mois d’octobre sera marqué par l’une des plus grosses sorties de cette fin d’année. Du moins pour celles et ceux qui auront les abonnements qui leur permettent de jouer aux jeux dès leur lancement donc. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC auront en effet le privilège de découvrir Call of Duty Black Ops 6 dès sa sortie dans le cadre de leur abonnement. C’était d’ailleurs le titre « day one » confirmé de ce mois-ci, laissant ainsi le doute planer sur le programme du Xbox Game Pass d’octobre 2024. Après quelques jolies surprises à l'occasion du Tokyo Game Show, l’éditeur a dévoilé la liste des premiers jeux qui vous occuperont ces prochaines semaines :

MLB The Show 24 (Console) – 2 octobre (Game Pass Standard)

(Game Pass Standard) Open Roads (Console) – 2 octobre (Game Pass Standard)

(Game Pass Standard) Sifu (Cloud, Console, & PC) – 2 octobre (Game Pass Ultimate, PC,Standard)

(Game Pass Ultimate, PC,Standard) Mad Streets (Cloud, Console, and PC) – 7 octobre (Game Pass Ultimate, PC, Standard)

7 octobre (Game Pass Ultimate, PC, Standard) Inscryption (Cloud, Console, and PC) – 10 octobre (Game Pass Ultimate, PC, Standard)

Les jeux sortants du XGP

Comme toujours, ces nouvelles arrivées s’accompagnent systématiquement de sorties. Les abonnés ont donc encore quelques jours pour découvrir ou terminer les jeux de la liste ci-dessous. Tous quitteront tous le Xbox Game Pass le 15 octobre :