Le mois de juillet est généralement une période calme question sorties jeux vidéo. Les abonnés au Xbox Game Pass auront tout de même la chance de découvrir une partie des nouveautés dans le cadre de leur abonnement. Ce sera notamment le cas de Kunitsu-Gami : Path of the Goddess, la dernière licence originale de Capcom, ou encore le prometteur Flintlock: The Siege of Dawn. Toutes les prochaines sorties n’arriveront cependant qu’à la mi-juillet. En attendant, les membres du service pourront profiter des premiers ajouts au catalogue.

Les jeux du Xbox Game Pass de juillet 2024

La saison des départs en vacances, des smoothies, de la plage et des barbecues a commencé. Pas question pour Microsoft d’avoir les doigts de pied en éventail. La firme de Redmond continue de respecter à la lettre son calendrier et dévoile les premiers jeux Xbox Game Pass de juillet 2024. La rumeur voulait que l'excellent Neon White fasse partie du line-up du mois et ce sera bien le cas. Il sera également d'une petite pépite qui sent bon l'été : Tchia et une autre à essayer absolument : The Case of the Golden Idol. Voici sans plus attendre le programme du Xbox Game Pass de juillet 2024 :

Journey to the Savage Planet (Cloud, Console, & PC) – 3 juillet

(Cloud, Console, & PC) – 3 juillet Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Console, & PC) – 3 juillet

(Cloud, Console, & PC) – 3 juillet Cricket 24 (Cloud, Console, & PC) – 9 juillet

(Cloud, Console, & PC) – 9 juillet The Case of the Golden Idol (Cloud, Console, & PC) – 9 juillet

(Cloud, Console, & PC) – 9 juillet Neon White (Cloud, Console, & PC) – 11 juillet

(Cloud, Console, & PC) – 11 juillet Tchia (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 11 juillet

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 11 juillet Magical Delicacy (Cloud, Console, & PC) – 16 juillet

(Cloud, Console, & PC) – 16 juillet Flock (Cloud, Console, & PC) – 16 juillet

Les premiers jeux Xbox Game Pass de juillet 2024 ©Microsoft

Les jeux day one confirmés

Dungeons of Hinterberg - 18 juillet

Flintlock: The Siege of Dawn - 18 juillet

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - 19 juillet

Les sorties XGP de juillet

Pour ne pas changer, ces nouveaux ajouts s'accompagneront de sorties. Et pour une fois, la liste n'a pas été dévoilée en avance. Ce sont donc 6 jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 15 juillet 2024, à l'exception de Cricket 22 qui sortira dans quelques jours. On rappelle, que les abonnés pourront profiter d'une réduction pouvant grimper jusqu'à 20% sur l'achat des titres sortants.