Xbox a tenu sa conférence Tokyo Game Show 2024 ce jeudi 26 septembre 2024 et a fait défiler de nombreux trailers pour les prochains jeux Xbox Series X|S. Les productions de studios tiers était particulièrement à l'honneur avec Metal Gear Solid 3 Remake, Atelier Yumia, Bleach ou encore des titres Final Fantasy cultes. Aucune grosse surprise à l'horizon ou autre, mais le constructeur américain a saisi cette occasion pour faire la lumière sur différents softs qui rejoignent le Xbox Game Pass.

Les jeux Xbox Game Pass « gratuits » du weekend (S39)

Le Xbox Game Pass accueillera entre autres StarCraft Remastered en novembre prochain. Une belle annonce pour les fans de la licence de stratégie même si cette version commence à dater. Comme le veut la coutume, le service de Microsoft offre également des jeux supplémentaires aux abonnés pour une durée très limitée. La semaine dernière, ça a été la folie puisque 10 titres ont été ajoutés gratuitement lors des « Jours de Jeu Gratuit », du jamais vu. Les nouveaux jeux Free Play Days accessibles jusqu'au lundi 30 septembre 2024 à 8h59 sont là et les voici.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Le jeu de combat en arène Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections est l'un des jeux Xbox Game Pass des Jours de Jeu Gratuit du 26 au 30 septembre 2024. Un titre sorti en 2023, qui a encore reçu un DLC cette semaine permettant de jouer avec Boruto Uzumaki, et qui compile à la fois le meilleur et le pire des précédents jeux de la saga. Si le roster, le gameplay ou encore l'intrigue de l'histoire spéciale tiennent plus que la route, on a pointé du doigt les graphismes par moments, la caméra qui a du mal, voire des oublis dans le mode Histoire lors de notre test.

Tropico 5

Le jeu de gestion Tropico 5, une autre franchise iconique, est également dispo dans le Xbox Game Pass le temps d'un weekend. Une simulation qui vous laisse vous comporter comme un véritable dictateur dans une aventure qui s'étend de la période coloniale jusqu'au 21ème siècle. Et pour y arriver, vous pourrez faire comme des vrais politiques en embauchant les copains mais surtout la famille. On est jamais mieux servis que par soi-même comme on dit !

Sudden Strike 4

Le Xbox Game Pass de septembre 2024 pousse déjà beaucoup le genre de la stratégie, mais le service en rajoute une couche avec l'arrivée temporaire de Sudden Strike 4 European Battlefield Edition. Un STR qui vous offre trois campagnes qui se déroulent toutes durant la Seconde Guerre mondiale. « Pour la première fois dans la série des Sudden Strike, vous pourrez également choisir l'un des neuf commandants d'armée proposés, de George Patton à Bernard Montgomery, qui autorisent chacun une approche différente des combats et disposent de compétences uniques ». Vous n'aurez pas le temps de tout voir, mais vous aurez au moins un avant-goût.

Source : Xbox.