Ce sont donc pour ce weekend trois jeux qui se laissent essayer gratuitement sur le Xbox Game Pass. De quoi faire passer la pilule des départs de gros hits dans le courant du mois de novembre ? Voyons tout cela plus en détail, avec tout de même d'excellents titres pour tous les goûts et publics.

Trois solides jeux à essayer gratuitement ce weekend sur le Xbox Game Pass

Les désormais traditionnels FreePlayDays ont donc annoncé les jeux disponibles à l'essai gratuitement ce weekend pour les abonnés au Xbox Game Pass Core et Ultimate, avec trois solides titres dans leur catégorie. Le plus important à bien des égards est Fallout 76. Le dernier opus de la licence phare de Bethesda sorti dans la catastrophe en 2018 se porte désormais bien mieux dans son format jeu-service, notamment grâce à ses dernière mises à jour gratuites majeures en date que sont Skyline Valley et Milepost Zero. Vous pourrez donc découvrir tout cela sans bourse délier ce weekend.

On passe ensuite à une belle pépite qui s'offre à l'essai gratuit sur le Xbox Game Pass ce weekend : Under the Waves. Développé par Parallel Studio et édité par Quantic Dream, ce titre sorti l'année dernière nous propose de littéralement plonger dans les profondeurs de la Mer du Nord. Nous y incarnons Stan, qui va assister à d'étranges phénomènes en explorant les fonds marins dans sa combinaison ou à bord d'un sous-marin.

On remonte sur le plancher des vaches avec le dernier titre disponible ce weekend gratuitement sur le Xbox Game Pass avec MLB The Show 24 (uniquement sur Xbox Series et One, ceci dit). Ce jeu de San Diego Studio édité par Sony sorti cette année va forcément surtout ravir les fans de baseball, puisqu'il se base sur la Major League d'un des sports les plus populaires notamment aux États-Unis. Au programme : un mode carrière poussé et des parties en multijoueur endiablées à coups de Home Run.

Voici ce que proposent les Free Play Days ce weekend. © Xbox

