Ca bouge encore pour le Xbox Game Pass avec l'arrivée de Creatures of Ava ainsi et Crash Bandicoot N Sane Trilogy. Mais le service en a encore sous le coude. Comme chaque semaine, en plus des jeux mensuels offerts, les abonnés vont pouvoir découvrir plusieurs softs de manière temporaire. Mais contrairement à d'habitude, il y a une grosse surprise en provenance de Bethesda. Préparez-vous à replonger dans une licence ultra culte.

Les jeux gratuits Xbox Game Pass du 8 au 12 août 2024

Les premiers jeux Xbox Game Pass d'août 2024 avec Creatures of Ava, Crash Bandicoot N Sane Trilogy et un contenu booster pour Valorant sont disponibles. Mais comme dit plus haut, il est temps aussi de voir les nouveaux titres offerts le temps d'un week-end dans le cadre des Free Play Days. Dès maintenant et jusqu'au lundi 12 août 2024 à 8h59 (heure française), vous allez pouvoir vous perdre dans l'immensité de The Elder Scrolls Online. Le MMO ultra populaire de Bethesda, qui compte plus de 25 de millions et qui a célébré ses 10 ans, a rejoint le Xbox Game Pass. Et si vous avez une Xbox Series X|S sous la main, il y a même une mise à nouveau « Console Enhanced » avec des graphismes et des performances améliorés.

À noter que TESO est également gratuit pour tous les membres Xbox, sans avoir besoin d'un abonnement Xbox Game Pass, avec une limite de jeu fixée à 5 heures en revanche. C'est valable du 8 au 19 août 2024. Le deuxième XGP des Jours de Jeu Gratuit du 8 au 12 août, c'est Bassmaster Fishing. Si vous avez toujours rêvé de pêcher du bar dans le cadre d'une compétition, vous serez servis. Un titre sous licence qui vous permet de vous prendre pour un pro de la discipline avec l'obtention de sponsors, la course au classement... jusqu'à la victoire finale !

Le dernier jeu Xbox Game Pass des Free Play Days de la semaine 32 est Make Way, et ça n'a absolument rien à voir avec les deux autres. Il s'agit d'un jeu de course multijoueur avec une vue du dessus, en mode Micromachines, où il faut rester éloigner des bords pour ne pas tomber, éviter les dangers et déclenchez des armes pour faire perdre les adversaires. Il y a même un éditeur de circuits pour élaborer vos tracés.

Crédits : Xbox Wire.

Le Slayer a une surprise pour les abonnés XGP

Le Xbox Game Pass a également une grosse surprise qui n'est pas soumise à une limite de temps. Les deux premiers DOOM originaux sont de retour pour les abonnés, mais avec un twist fort sympathique. Ils peuvent tourner jusqu'en 4K 120 fps sur les Xbox Series X|S. En plus de la technique améliorée, la musique de ces jeux rétro a été restaurée. Les sauvegardes et chargements rapides sont maintenant pris en charge. Mais il y a encore plus de nouveautés avec des matchs à mort et coopération jusqu'à 16 joueurs en ligne, la comptabilité avec les mods, des options d'accessibilité ou encore une roue des armes pour sélectionner plus rapidement votre arsenal.

Voici le contenu auquel vous avez le droit en téléchargeant Doom et Doom II sur le Xbox Game Pass :

DOOM

DOOM II

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for DOOM II

No Rest for the Living

Sigil

Legacy of Rust (un nouvel épisode créé en collaboration par id Software, Nightdive Studios et MachineGames)

Un nouveau pack de 26 cartes de match à mort

Source : Xbox Wire, Steam.