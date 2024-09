Deux nouveaux jeux sont disponibles dans le Xbox Game Pass d'août 2024. Il s'agit de l'action-RPG Atlas Fallen dans sa nouvelle édition Reign of Sand, et d'une sortie inédite attendue sur consoles : Core Keeper. Un titre d'exploration, de survie et crafting en solo ou jusqu'à huit joueurs en ligne. S'il est passé sous votre radar, n'hésitez pas à l'essayer dès maintenant car les retours sur Steam sont très positifs. Mais comme vous l'avez remarqué, on est déjà en septembre et voici le programme XGP pour les jours à venir.

Les premiers jeux Xbox Game Pass de septembre 2024

Les rumeurs vont bon train sur le Xbox Game Pass de septembre 2024 et plusieurs jeux ont été confirmés par la voie officielle ou par le biais de leaks. Pour commencer, sachez qu'il y aura au minimum quatre sorties vraiment nouvelles qui seront par conséquent disponibles dès leur lancement. Un beau cadeau pour les abonnés. Qui sont les heureux élus ? Le genre 4X, de la stratégie sera très bien représenté par Age of Mythology: Retold, Ara: History Untold et Frostpunk 2. Des ambassadeurs solides qui sont rejoints par Star Trucker dès ce mardi 3 septembre 2024. À vous les joies de transporter des cargaisons et de faire du troc dans l'espace.

Sans surprise, Microsoft confirme aussi les derniers leaks Xbox Game Pass de septembre 2024. De ce fait le jeu très sportif d'Ubisoft, Riders Republic, fait partie des nouveautés du mois à l'instar d'Expedition : A MudRunner Game. Un soft de simulation de conduite tout-terrain. Voici sans plus attendre toutes les sorties révélées jusqu'à maintenant par le constructeur américain :

Star Trucker (Cloud, Console et PC) - 3 septembre

Age of Mythology: Retold (Cloud, console, PC) - 4 septembre

Expeditions : A MudRunner Game (Cloud, Console et PC) - 5 septembre

Riders Republic (Cloud, Console et PC) - 11 septembre

Train Sim World 5 (Cloud, Console et PC) – 17 septembre

Frostpunk 2 (PC) - 20 septembre

Ara: History Untold (PC) - 24 septembre

Tous les départs XGP de septembre 2024

Bien sûr, en plus des softs cités, d'autres seront mis en ligne au fur et à mesure. Le Xbox Game Pass de septembre 2024 réserve donc du lourd, mais comme d'habitude, il faut se préparer à des départs. D'ici le 15 septembre 2024, six jeux vont disparaitre du XGP console, PC et du cloud, dont le FPS co-op Payday 3 ainsi que la simulation de football FIFA 23.

Payday 3 (Console, PC, Cloud)

FIFA 23 (Console, PC, Cloud)

Slime Rancher 2 (Console, PC, Cloud)

SpiderHeck (Console, PC, Cloud)

You Suck at Parking (Console, PC, Cloud)

Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

