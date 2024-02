Le Xbox Game Pass termine le mois de février en beauté ! Après la grosse surprise Dead Island 2, Microsoft a ajouté Madden NFL 24, Indivisible, Space Enginners et Maneater. Un jeu bien gore où l'on ne chasse pas des zombies, mais des vacanciers en incarnant l'un des plus grands prédateurs de la nature : un requin. Un défouloir WTF qui est un véritable ovni à lui tout seul. Le programme de mars 2024 prend forme, et pour patienter, voici de nouveaux jeux à tester sans devoir repasser à la caisse pour les abonnés.

Trois jeux à tester gratuitement avec le Xbox Game Pass

Comme chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate ou XGP Core peuvent essayer divers jeux via les Free Play Days. Une opération qui permet de découvrir des titres parfois méconnus, puis de les acheter par la suite en bénéficiant d'un prix réduit. La semaine dernière, il y a eu Dead Island 2, Code Vein, Warstride Challenges et Nickelodeon All-Star Brawl 2. Et ensuite ? Trois jeux sont disponibles du jeudi 29 février au dimanche 3 mars 2024 sous réserve d'avoir un des abonnements Xbox Game Pass cités.

Le plus apprécié de la liste, de loin, c'est Age of Wonders 4. Un 4X stratégique au tour par tour dans un univers fantasy qui a instauré un « nouveau système d'événements scénaristiques et les innombrables possibilités de personnalisation d'empire offrent une rejouabilité infinie ». Avec 81% d'avis positifs sur 9 666 d'évaluations sur Steam, et un Metacritic à 83/100 (presse) ou 7,8/10 (joueurs), c'est l'incontournable de ces Xbox Free Play Days du 29 février au 3 mars. Une promo est en cours pour l'avoir à 34,99€ au lieu de 49,99€.

Dans un tout autre style, les abonnés Xbox Game Pass sont invités à participer aux folles parties de Deceive Inc. Un jeu multijoueur « à la Hitman » où les joueurs vont endosser le rôle d'agents secrets qui ne devront pas griller leur couverture, et s'extraire de cartes en toute discrétion. Et pour cela, les 12 joueurs ont différents gadgets et la possibilité de se faire passer pour de simples PNJ. Il a été très bien reçu sur PC avec 86% de retours positifs sur 4 027 critiques. Il est également disponible au prix de 7,99€ à la place de 19,99€.

Enfin, pour les fans de Robin des Bois, le soft co-op Gangs of Sherwood a aussi sa version d'essai temporaire dans les offres Xbox Game Pass Core et Ultimate. « Affrontez les armées du Shérif de Nottingham et prenez part à la rébellion, seul ou en coop jusqu’à 4. Incarnez un des Joyeux Compagnons, combinez vos attaques et libérez le peuple de cette dystopie futuriste inspirée de la légende de Robin des Bois » (via Steam).

Résumé des jeux XGP de février et de mars 2024

Si vous n'avez pas le temps de mettre la main sur Gangs of Sherwood, Age of Wonders 4 et Deceive Inc, il y a des lots de consolation. Tous les jeux Xbox Game Pass de février 2024 sont en ligne et d'autres arrivent dès la semaine prochaine. Ils feront partie de la sélection du mois de mars.

Les jeux Xbox Game Pass de mars 2024

Warhammer 40,000 : Boltgun (Cloud, Console et PC) – 5 mars

Lightyear Frontier (PC) - 19 mars

MLB The Show 24 (Consoles) - 19 mars

Open Roads (Consoles) - 28 mars

Diablo 4 (Consoles, PC) - 28 mars

Les jeux Xbox Game Pass de février 2024