Le Xbox Game Pass d'octobre 2023 a encore trouvé le moyen d'être encore un peu plus sexy, mais tous les abonnés ne pourront pas en profiter. À l'inverse des jeux ajoutés chaque mois, ces nouveaux titres ne sont disponibles que l'espace de quelques jours malheureusement. Des versions d'essai, de softs complets, à parcourir tout au long du week-end pour les clients du service phare de Microsoft. Il y a du très lourd pour ce week-end.

De très gros jeux à essayer gratuitement avec le Xbox Game Pass

Les nouveaux jeux d'octobre 2023 débarquent dans le Xbox Game Pass, mais comme chaque semaine, Microsoft organise les Free Play Days. Des week-ends où les abonnés peuvent tester gratuitement des titres complets sans mettre la main à la poche. La sélection du 20 au 23 octobre (jusqu'à 8h59) comporte des licences de renom, mais qui n'ont pas totalement convaincu.

Pour ce nouveau week-end, on commence avec NBA 2K24. La simulation ultime de basket-ball qui, faute de concurrents sérieux, règne en maître. Mais voilà, ce cru a poussé encore plus loin que jamais les microtransactions, et c'était la fois de trop. Le jeu récolte un 69/100 sur Metacritic de la presse et s'est fait détruire par les joueurs avec 2,2/10 de moyenne. C'est disponible, à l'image des autres jeux, pour les clients Xbox Game Pass Core et Ultimate.

Le second titre est beaucoup plus improbable. Après avoir lavé la façade de votre maison avec PowerWash Simulator, qui a fait un tabac, que diriez-vous de tondre des pelouses virtuellement ? C'est l'expérience offerte par Lawn Mowing Simulator. « Vivez l’expérience unique de tondre les parcs et jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux tels Toro, SCAG et STIGA, et de développer votre entreprise de tonte ». Si vous êtes curieux, PowerWash Simulator est aussi dans le Xbox Game Pass.

Crédits : Xbox Wire.

Les Free Play Days avec Diablo 4 et un clone d'Animal Crossing

Certains joueurs rêvaient d'avoir Diablo 4 à son lancement dans le Xbox Game Pass, mais Activision Blizzard a refusé. Mais une parade vient d'être trouvée avec une nouveauté des Free Play Days, les Timed Trial. « À partir de ce week-end, nous introduisons les Timed Trial dans les Free Play Days. Les joueurs et les joueuses veulent les jeux les plus récents dans les Free Play Days, et avec les Timed Trials, nous pouvons intégrer les jeux les plus récents dans le programme plus rapidement. Diablo 4 est débloqué pour la durée des Free Play Days de ce week-end, mais la durée de jeu est limitée à 10 heures ». Ce n'est pas la version complète de Diablo 4, mais au moins, vous pouvez le tester gratuitement via le Xbox Game Pass et voir si ça vous plaît.

Vous êtes envieux d'Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch ? Voici son clone Hokko Life à essayer dès maintenant et jusqu'au 23 octobre dans le Xbox Game Pass. « Descendez du train et démarrez votre nouvelle vie à Hokko ! Reprenez le vieil atelier et faites preuve de créativité : utilisez les matériaux que vous fabriquez afin de créer de nombreux objets ! Avec une totale liberté créative, quel type de village allez-vous bâtir ? » (via Steam). Ca ne vaut visiblement pas l'original, mais faute de mieux...