Le Xbox Game Pass d'août 2024 réserve des choses bien sympathiques entre Mafia Definitive Edition, Creatures of Ava ou encore Crash Bandicoot N Sane Trilogy. De plus, comme à l'accoutumée, les abonnés peuvent bénéficier d'un certain nombre d'avantages supplémentaires sans surcoût. Si vous jouez à Madden NFL 25, XDefiant, Apex Legends ou Phantasy Star Online 2 New Genesis, n'hésitez pas à aller récupérer ces bonus avant qu'ils n'expirent. Une fois de plus, le service de Microsoft propose également cinq jeux gratuits ce weekend, dont un très apprécié.

Les cinq jeux gratuits Xbox Game Pass du weekend (S33)

Crash Bandicoot N Sane Trilogy, Creatures of Ava, Mafia Definitive Edition sont disponibles dans le Xbox Game Pass d'août 2024. D'autres jeux arriveront comme Core Keeper et Sopa: Tale of the Stolen Potato, en complément d'autres softs en rumeur (Wargrove 2, Atlas Fallen). On laissera le soin à Microsoft de confirmer tout cela - ou pas d'ailleurs - dans les prochains jours. En parallèle, l'abonnement s'enrichit avec des titres dans le cadre de l'opération « Jours de Jeu Gratuit ». Chaque semaine, le Xbox Game Pass permet de tester gratuitement des softs qui ne sont pas actuellement dans le service. Généralement, ces derniers sont toujours accessibles du jeudi au lundi, et c'est encore le cas. Voici les cinq nouveaux jeux des Free Play Days de la semaine 33.

Hunt Showdown

Jusqu'au lundi 19 août à 8h59, le Xbox Game Pass vous propose d'essayer le FPS Hunt Showdown de Crytek. Un titre multijoueur qui mêle PvE et PvP avec une ambiance assez unique. Le jeu se déroule en effet en Louisiane au 19ème siècle et vous endosser le rôle d'un chasseur de primes. Cet essai tombe à pic dans la mesure où le studio vient de lancer une grosse mise à jour Hunt Showdown 1986. Au programme, des améliorations au niveau des performances, des graphismes et de l'audio, mais également d'autres nouveautés comme un biome inédit. Un jeu très apprécié qui est donc gratuit pour quelques heures sur le Xbox Game Pass, mais aussi sur Steam.

Kemco RPG Selection Vol. 1

Les quatre autres jeux Xbox Game Pass du 15 au 19 août 2024 appartiennent à la compilation RPG Kemco RPG Selection Vol. 1. Dedans, on trouve Asdivine Hearts, Revenant Saga, Antiquia Lost et Dragon Sinker: Descendants of Legend. Des titres résolument rétro où vous serez missionnés pour rétablir l'équilibre entre lumière et ombre, pour venger un homme devenu immortel qui tente de découvrir son destin, pour affronter un dragon maléfique ou encore vivre une aventure dans laquelle les liens avec vos camarades ont une très grande importance.

