Pour rappel, chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core ont l'opportunité de profiter d'un certain nombre de jeux gratuitement, mais uniquement pendant le week-end. Cependant, il n'y a aucune restriction en ce qui concerne la durée de jeu ; vous pouvez poursuivre l'aventure jusqu'à son terme sans coûts supplémentaires, à condition d'être déterminé. En ce qui concerne les 4 titres disponibles, ils incitent tous plus ou moins à se battre. Et il y a une franchise culte.

De la bagarre sur le Xbox Game Pass

Ce week-end, et plus précisément du 18 au 21 janvier 2024, vous aurez l'opportunité de jouer gratuitement à 4 jeux grâce au Xbox Game Pass. En tête de liste, nous avons One Piece: Pirate Warriors 4. Dans ce jeu, les joueurs peuvent se battre contre des hordes d'ennemis en incarnant leurs personnages préférés de la série One Piece. Ils peuvent revivre des moments mémorables de l'histoire, en commençant par les arcs principaux et en explorant les origines tout en cherchant des trésors. Le jeu se distingue par son style de combat musou, où les joueurs affrontent de vastes vagues d'ennemis en utilisant des combos et les capacités spéciales de chaque personnage. Bref, parfait pour les fans du mange ou de l'animé.

Ensuite, UFC 5 est également disponible dans le Xbox Game Pass. Cette fois-ci, il s'agit de la bagarre pure, au sens littéral du terme. En effet, UFC 5 est un jeu qui simule l'expérience de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), l'une des ligues de MMA les plus prestigieuses au monde. Une des nouveautés de UFC 5 est son système de dommages avancé. Les blessures et les dommages subis par les combattants sont plus réalistes, ce qui affecte leur performance tout au long du combat. Le jeu introduit également la notion d'arrêts médicaux, où un combat peut être interrompu si un combattant est jugé incapable de continuer, ajoutant ainsi un élément stratégique et réaliste. C'est du très lourd.

Plusieurs styles sont là

AEW: Fight Forever Bring the Boom Edition suit la tendance. Ce jeu mêle le catch arcade nostalgique aux prises et aux mouvements caractéristiques de l'All Elite Wrestling. Avec un vaste éventail de talents de l'AEW, divers types de matchs et une multitude d'options de personnalisation, dont un mode Carrière et plus de 40 armes, ce jeu offre une expérience complète. Il représente une fédération différente de la WWE que l'on connait un peu plus.

Finalement, Make Way propose une course multijoueur chaotique où jusqu'à quatre joueurs luttent pour atteindre la ligne d'arrivée en évitant obstacles et pièges. Les joueurs ont la possibilité de créer leurs propres circuits à partir d'une sélection de pièces aléatoires, jouable localement ou en ligne avec le jeu multiplateforme. Un FreePlayDays du Xbox Game Pass très combatif.