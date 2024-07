Comme toutes les semaines, à quelques exceptions près, Microsoft propose aux joueurs membres du Xbox Game Pass de tester plusieurs nouveaux jeux gratuitement. Tous seront disponibles le temps de quelques jours dans le cadre des Free Play Days. Au programme, cette semaine quatre productions fortement appréciées par leurs communautés respectives.

Les quatre jeux gratuits Xbox Game Pass du weekend

Avis aux joueuses et joueurs Xbox Series, quatre nouveaux jeux gratuits sont disponibles ce weekend. Avec les Free Play Days, Microsoft propose toutes les fins de semaine de tester un duo, trio ou quatuor de productions dans leur intégralité et sans aucune restriction en termes de contenus ou de temps de jeu. Jusqu’au lundi 29 juillet à 08h59, heure française, les membres Xbox Game Pass Core et Ultimate pourront donc découvrir quatre nouveaux jeux, dont l’un assez récent.

De quoi laisser le temps aux joueurs d’en découvrir tous les aspects que ce soient pour les titres solos comme pour ceux plus orientés multi. Dans le cas où vous souhaiteriez prolonger l’expérience ou poursuivre votre partie, des remises temporaires sont généralement proposées sur les heureux élus de la semaine. Comme toujours, vous conserverez votre Gamerscore et les succès que vous aurez déverrouillés pendant Jours de jeu gratuit sur Xbox.

Sand Land jouable gratuitement grâce au Xbox Game Pass

En plus de Dragon Ball, la légende Akira Toriyama laisse derrière lui ses autres œuvres, dont Sand Land. Avant sa disparition tragique plus tôt dans l’année, le papa de San Goku et Bandai Namco ont travaillé de concert sur une adaptation vidéoludique de son autre licence fétiche. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate et Core peuvent en découvrir les cinq premières heures ce weekend. Dans cet essai gratuit, vous pourrez explorer librement le monde de Sand Land et ses étendues désertiques histoire d’apprivoiser son univers et son gameplay orienté action-RPG.

Dead by Daylight

Les années passent et le phénomène Dead by Daylight ne faiblit pas. A l’occasion du lancement de son mode 8v8 et de l’arrivée du chapitre Tomb Raider, le patron des jeux asymétriques se laisse approcher gratuitement tout ce weekend par les membres du Xbox Game Pass, mais aussi sur toutes les plateformes où il est disponible. Si vous souhaitez poursuivre le grand frisson après les Free Play Days, sachez que des réductions allant jusqu’à 60 % sur le jeu de base et certains DLC sont disponibles jusqu’au 31 juillet.

For Honor

C’est lui aussi un jeu avec une communauté fidèle. L’A8S2 : Le Sabre Muramasa, la dernière saison en date, est arrivé dans For Honor. Le jeu de combat multijoueur d’Ubisoft continue son bonhomme de chemin et a récemment accueilli les Samouraïs et le Maître Katashi, épéiste chevronné et génie tactique. Les membres du Xbox Game Pass éligibles peuvent désormais tester les dernières nouveautés du jeu dans sa version standard jusqu'au 1er août 2024.

Unturned

On termine avec le moins connu de ces quatre jeux gratuits Xbox Game Pass.Unturned se présente comme un jeu sandbox en monde ouvert à l’esthétique qui n’est pas sans rappeler un certain Minecraft. Alliez-vous avec vos amis ou de parfaits inconnus pour tenter de survivre dans ces infestées de zombies. Un jeu particulièrement apprécié, qui cumule des centaines de milliers d'évaluations très positives des joueurs. C’est l’occasion d’y jeter un œil si vous n’aviez rien de prévu ce weekend.