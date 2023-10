Les abonnés au Xbox Game Pass ont déjà droit à un catalogue de jeux particulièrement fourni, et régulièrement mis à jour. Encore ce mois-ci, de très gros jeux rejoignent le catalogue. Mais en prime, chaque semaine, Microsoft offre une sélection de jeux à l’essai gratuitement. L’occasion de jouer à différents jeux sans toucher à son portefeuille. Cerise sur le gâteau, ce sont bien les jeux complets qui sont proposés à l’essai, il est donc tout à fait possible de les terminer en quelques jours.

De nouveaux jeux jouables gratuitement pour les abonnés au Xbox Game Pass

Enfin, c’est parfois le cas, parce qu’avec la sélection de cette semaine, ça risque d’être assez difficile à appliquer. Parmi les jeux jouables gratuitement pour ce grand week-end, on retrouve l'indéboulonnable For The King qui est désormais un véritable habitué. Ça doit faire littéralement 3 ou 4 fois qu’il participe aux Free Play Days sur Xbox Series. Dans ce jeu jouable en coopération, on incarne des héros partis en vadrouille pour sauver leur royaume. Difficultés, combats au tour par tour et une bonne dose de fun entre potes, une recette qui fonctionne très bien. Si bien que le jeu va bientôt recevoir une suite. Pour l'accompagné, les Free Play Days de ce début octobre propose également deux énormes jeux, de vraies pépites !

On retrouve ensuite Trine 5, dernier épisode de la franchise éponyme qui en met littéralement plein les yeux. Oui, c’est absolument superbe et en plus, c’est terriblement fun à jouer en coopération. Le jeu nous offre encore une fois des phases de plateforme bien fichues, des énigmes intéressantes et une direction artistique à couper le souffle. Une pépite. En parlant de pépite, le dernier jeu en est une, et une énorme. C’est d’ailleurs ce dernier qu’il sera très difficile de terminer avant la fin de la période d’essai, mais sait-on jamais.

Ce jeu, c’est Tales of Arise, dernier opus de la licence sorti il y a quelques années maintenant. Avec cet épisode, la saga franchit un nouveau cap dans sa manière d’amener la narration et dans la construction de ses personnages. On y suit un mystérieux homme masqué amnésique et incapable de ressentir la moindre douleur qui se retrouve embarqué dans une aventure qui le dépasse complètement lorsqu’il rencontre Shionne, une jeune femme maudite qui inflige une douleur innommable à quiconque ose la toucher. Il en résulte un JRPG captivant de bout en bout porté par une direction artistique de haute volée. Tales of Arise est assurément un excellent épisode de la franchise.

Ces trois jeux seront donc jouables gratuitement du jeudi 5 octobre au dimanche 8 octobre 2023 pour tous les abonnés au Xbox Game Pass. Vous pourrez comme chaque semaine les retrouver directement dans l’onglet dédié aux Free Play Days sur vos Xbox Series. En prime, pendant que l’offre est active, les jeux profitent de petites promotions appréciables.