À quelques heures du week-end, les différentes plateformes comme Steam ou l'Epic Games Store mettent les bouchées doubles pour vous proposer des choses à jouer. Mais comme chaque semaine, Microsoft fait aussi en sorte que ses abonnés Xbox Game Pass aient des titres inédits à tester durant leurs jours de repos. Dès maintenant, et jusqu'à lundi, le service propose une sélection assez variée avec du post-apo, de la stratégie dans un contexte de guerre et même du golf.

Trois jeux gratuits Xbox Game Pass supplémentaires

Les abonnés Xbox Game Pass ont le droit chaque mois à des jeux, avec des ajouts au fur et à mesure. Mais en plus des sorties mensuelles, Microsoft tient systématiquement ce que la société appelle les « Jours de Jeu gratuit » ou Free Play Days en anglais. Le principe est simple : chaque week-end, toutes celles et ceux qui ont souscrit un abonnement peuvent jouer à trois jeux « gratuits » additionnels.

Dès maintenant jusqu'au lundi 8 avril à 8h59 (heure française), le service va allégrement copier Steam. L'un des titres jouables ce week-end étant Fallout 76. L'épisode de la saga culte qui a certainement fait l'objet du plus grand nombre de polémiques. Entre les bugs, le scandale autour de l'édition collector, et bien sûr le jeu en lui-même, ça a été la douche froide et le soft en à payer le prix fort. Depuis, Bethesda a sorti un paquet de mises à jour, donc c'est peut-être l'occasion pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate & Core de se laisser tenter. Et si vous voulez rester immergés dans cet univers, on vous conseille vivement la série Prime Video Fallout. À noter qu'il y a une surprise supplémentaire : Fallout 76 sera disponible pour l'ensemble de la communauté Xbox du 11 avril jusqu'au 18 avril à 18h.

Dans un tout autre style, les Jours de Jeu Gratuit de la semaine 15 proposent aux clients Xbox Game Pass de se prendre pour un as du golf dans PGA 2K23. La dernière édition de la simulation de 2K Games qui semble avoir séduit les utilisateurs Steam avec 72% d'avis positifs pour 3 361 évaluations. Avec ce titre, vous pourrez intégrer et évoluer au sein de l'emblématique circuit professionnel de golf masculin.

Crédits : Xbox Wire.

Les Jours de Jeu Gratuit du 11 au 15 avril 2024 avec du Fallout

Après Fallout 76 et PGA Tour 2K23, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et XGP Core pourront découvrir Classified France 44. Un jeu de stratégie au tour par tour qui se déroule, attention suspense, pendant la Seconde Guerre mondiale. « Prenez la tête d'une équipe d'opérations spéciales composée de commandos alliés et de résistants français. Recrutez des agents d'élite pour constituer votre escouade, puis lancez-vous dans une vaste campagne de sabotage et de destruction. Traitez avec des factions adverses pour construire le réseau de la résistance et frapper les cibles allemandes dans les territoires occupés » indique la description du jeu sur Steam.

Un indispensable du genre ? Pour le coup, les avis sont assez peu nombreux sur la plateforme de Valve ou Metacritic, mais les retours sont bons. C'est disponible sans surcoût dans le Xbox Game Pass, mais seulement pour ce week-end !