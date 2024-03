Ce weekend, il sera possible de faire quatre jeux gratuitement grâce à l'offre des Free Play Days sur le Xbox Game Pass. Au total, on compte trois énormes licences. Vous avez saisi le message, il ne faut pas les louper.

Une tradition bien connue des abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core est de retour ce weekend. Il s'agit des Free Play Days, et ça permet d'essayer plusieurs jeux, et ce, sans frais supplémentaires. Alors oui, ce n'est pas une marge bien grande, mais ça laisse largement le temps de se faire un premier avis dessus. Vous pouvez même aller jusqu'au bout si vous êtes assez motivé. Quoi qu'il en soit, en cette fin de semaine, vous allez pouvoir en faire quatre gratuitement. Ceci dit, il y a une petite précision à apporter pour deux d'entre eux.

Quatre jeux jouables gratuitement ce weekend sur le Xbox Game Pass

Débutons les hostilités avec Black Desert, le « moins connu » du lot. Si le nom ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit d'un MMORPG en monde ouvert. Il nous invite à découvrir un bel univers façonné par le studio Pearl Abyss qui fait usage de son propre moteur. Au menu, une grande aventure rythmée par des combats nerveux, une exploration d'un monde riche, et des moments de détente où on s'adonne à sa profession. Sur Steam, le succès est au rendez-vous, avec une bonne moyenne pour plus de 53 000 avis. C'est un sacré score, et c'est donc recommandé de lui laisser sa chance via le Xbox Game Pass.

Ensuite, on a Naruto to Boruto : Shinobi Striker. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter à nouveau la franchise ? Sorti en 2018, ce jeu essaye de s'éloigner du style de ses prédécesseurs, tout en nous offrant une expérience multijoueur digne de ce nom. Une fois que vous avez monté votre équipe de 4 joueurs, il est possible de prendre part à des combats en ligne dynamiques. Par contre, il n'est peut-être pas autant apprécié que ses aînés, comme en atteste sa moyenne sur Metacritic qui verse dans le jaune. Après, ça ne coûte rien de le tenter grâce au Xbox Game Pass.

On termine avec Cyberpunk 2077, l'un des cas un peu particulier dans le cadre de ces Free Play Days. En effet, il est bien accessible gratuitement, mais uniquement pour une durée de cinq heures. Passé ce délai, il faut passer à la caisse pour continuer l'aventure. En soi, ça va peut-être en décevoir certains qui auraient aimé avoir le weekend entier pour le poncer jusqu'au bout. Néanmoins, ça reste un beau cadeau de la part du Xbox Game Pass. Maintenant que c'est dit, quel est le jeu qui clôture le bal ?

La surprise du jour : Assassin's Creed Mirage

On termine cette liste avec Assassin's Creed Mirage. Le dernier-né de la franchise qui nous a plongés à Bagdad aux côtés de Basim. Et on peut dire qu'il était attendu au tournant. Pour cause, il ne suit pas le même modèle que celui introduit avec Origins. A la place, il tente de revenir aux origines de la franchise. On n'a pas forcément l'impression de revenir aux premières heures de la saga, mais le résultat est tout de même satisfaisant. Pour preuve, dans nos colonnes, on lui a attribué un joli 7/10. C'est donc une agréable surprise de le voir dans ces Free Play Days sur le Xbox Game Pass.

Le hic, c'est que vous ne pourrez pas terminer l'aventure proposée par le nouvel opus. En effet, tout comme Cyberpunk 2077, le Xbox Game Pass propose un essai gratuit. La seule différence avec le RPG de CD Projekt Red, c'est que celui d'Assassin's Creed Mirage dure seulement deux heures. C'est un peu maigre comparé à cinq heures, mais c'est toujours ça de pris. N'hésitez pas à aller faire vos premiers pas dans ce « retour aux sources », ça vaut le détour, en particulier depuis les nombreux ajouts qu'il a reçus.