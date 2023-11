La plupart d'entre vous surveillent probablement de près les Free Play Days. C'est une offre bien particulière qui rencontre un grand succès. Chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass Core peuvent profiter de plusieurs titres gratuitement. Dit comme ça, c'est le rêve, mais il y a une seule condition. Ils sont seulement disponibles pour un week-end. Il faut donc être rapide. La semaine dernière, nous avons eu droit à trois jeux Dragon Ball. Qu'avons-nous au menu cette fois-ci ?

Un choix de qualité dans le Xbox Game Pass

Contrairement à la dernière fois, il y a dorénavant quatre titres à essayer grâce aux Free Play Days. Vous avez jusqu'au 12 novembre prochain pour les faire, alors on vous conseille de ne pas tarder. Il y a du choix, et de belles heures de jeu vous attendent. On commence par un jeu de gestion et de stratégie bien connu : Anno 1800. L'action se déroule au XIXe siècle, lors de la Révolution Industrielle. Cela lui donne un charme tout particulier, et on peut aussi bien jouer en solo qu'en PvP ou en coopération. A ses côtés, nous avons Naruto to Boruto : Shinobi Striker. Si vous êtes fans de l'œuvre, ce jeu de combat est à ne pas louper, d'autant plus qu'il est possible de monter une équipe de 4 joueurs pour se battre en ligne. C'est nerveux et efficace, mais le Xbox Game Pass a également une proposition plus calme.

Si vous n'aimez pas spécialement les joutes dynamiques ou que vous n'avez pas l'âme d'un stratège, pas de panique. Ce week-end, on peut aussi se mettre à Train Sim World 4. Le nom parle de lui-même, c'est un jeu de simulation qui vous invite à devenir conducteur d'un train. Différents itinéraires sont à votre disposition, à l'instar de trains emblématiques. Enfin, nous avons un titre accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont pas le Game Pass Core ou Ultimate : Exoprimal. L'expérience multijoueur de Capcom voit les joueurs affronter des hordes de dinosaures enragées. Pour ce faire, un arsenal futuriste dévastateur est à leur disposition.

Listes des jeux Free Play Days du 9 au 12 novembre