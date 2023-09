Le 14 septembre dernier, le Xbox Game Pass Core a enfin été lancé. Cette nouvelle formule a absorbé le live Gold (qui donne accès au multi) et propose en prime une sélection de 36 jeux issus du catalogue du service. Un excellent compris donc, surtout au vu de son prix fixé à 6,99€ par mois. Et comme tous abonnés au Xbox Game Pass, ceux qui ont craqué pour cette formule peuvent aussi profiter des Free Play Days, qui permettent de jouer gratuitement à plusieurs jeux pendant quelques jours sur Xbox Series.

Trois jeux à essayer avec le Xbox Game Pass

Comme chaque semaine, les Free Play Days sont de retour. Jusqu'au lundi 25 septembre à 8h59, vous pouvez jouer gratuitement à trois jeux grâce à votre abonnement au Xbox Game Pass. Le cru de ce week-end est de très bonne qualité, puisque Farming Simulator 22 est jouable sans frais supplémentaire. Le jeu vous place dans la peau d'un agriculteur qui va devoir gérer son exploitation, avec toutes les difficultés qui vont avec. Un titre qui se distingue par la liberté offerte au joueur, qui peut aussi bien choisir de créer un vignoble qu'un champ de maïs ou de coton. Il avait brillé aussi par son réalisme, puisque plus de 400 machines et outils issus de plus de 100 marques agricoles réelles sont disponibles. Un jeu dans lequel on peut vraiment se perdre pendant des heures.

Un peu comme Tekken 7, pour des raisons bien différentes. Avant la sortie de Tekken 8, les Xbox Free Play Days vont vous permettre de vous faire la main sur le dernier opus en date de la licence. Entre son mode histoire, son mode arcade et ses parties en multijoueur, le jeu de combat peut vous occuper très longtemps. Maîtriser un des personnages de son immense casting vous demandera déjà un sacré investissement.

De belles promotions en parallèle

Le troisième soft jouable gratuitement grâce au Xbox Game Pass ce week-end est State of Decay 2 : Juggernaut Edition. Dans le jeu de survie en monde ouvert, vous incarnez un survivant chargé d'organiser toute une communauté face à l'invasion zombie. L'aventure est bien plus sympa à vivre à trois en multijoueur. Rappelons que la Juggernaut Edition comprend « 3 packs complémentaires, une toute nouvelle carte, des graphismes remasterisés, des améliorations techniques et un tout nouveau tutoriel avec des contrôles améliorés ». Si vous craquez pour l'un des trois jeux, notez qu'ils sont actuellement en promotion :