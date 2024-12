Dernière ligne droite pour le Game Pass. Cette année encore, Microsoft a su régaler ses abonnés, malgré les diverses augmentations de prix et changements apportés aux différentes formules. Les sorties day one pour tout le monde, c’est désormais fini, il faudra opter pour les offres les plus onéreuses. L’éditeur américain ne compte pas laisser les plus petits budgets sur la touche, en ajoutant régulièrement des titres appréciés sortis depuis quelques années maintenant. Ce sont donc aujourd’hui quatre nouvelles productions qui rejoignent le catalogue du Xbox Game Pass, commun à tous.

Xbox Game Pass

Si les abonnés guettent naturellement l’arrivée d’Indiana Jones et le Cercle Ancien dans le service ce 9 décembre, il ne sera disponible que pour ceux ayant souscrit Game Pass Ultimate et PC. Pour contenter tout le monde, Microsoft continue de gonfler le catalogue avec des jeux éclectiques, histoire d’occuper tout le monde pendant les fêtes de fin d’année. Entre jeux de course barré ou de simulation, titres indépendants acclamés, il y aura de quoi faire en ce mois clairement moins chargé que les autres. Quatre nouveaux jeux sont donc arrivés dans le Xbox Game Pass classique, petit tour d’horizon.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Microsoft continue d’ajouter au compte-goutte les jeux du catalogue d’Activision-Blizzard dans le Xbox Game Pass. Place cette fois à Crash, qui revient dans une version enrichie de son jeu de course, grand classique de l’époque. Cette version remasterisée propose en outre tous les modes de jeux, power-ups, armes et autres fonctionnalités de l’original, mais avec une nouvelle couche de modernité.

Forza Motorsport

Déjà disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC, Forza Motorsport est enfin disponible pour tout le monde. Pour rappel, cet excellent jeu de course regroupe plus de 500 voitures réelles, plus de 100 nouveautés et 20 environnements dynamiques aux tracés variés pour offrir une expérience toujours plus immersive.

Hauntii

Place à la scène indépendante dans cette fournée du Xbox Game Pass, avec une production très bien notée des joueurs. Dans Hauntii, vous incarnez un petit fantôme plein d'audace qui part découvrir les secrets d’un monde immense et mystérieux. À vous de hanter l’environnement et sa population en possédant des objets pour résoudre des énigmes.

Humanity

Véritable pépite en son genre que l’on doit aux créateurs de Rez, Tetris Effect ou encore Lumines. Dans ce jeu de casse-tête plus qu’original, vous incarnez un adorable Shiba Inu chargé de guider une immense foule d'humains en mouvement jusqu'à son objectif dans 90 niveaux qui gagnent en difficulté à mesure de votre progression. Un titre avec une grande rejouabilité, puisque vous pouvez aussi vous triturer le cerveau sur les puzzles créés par la communauté. C’est disponible dès maintenant dans le Xbox Game Pass Standard.

