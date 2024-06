Pour clore le mois de juin, ce sont donc trois nouveaux jeux qui viennent compléter le catalogue du Xbox Game Pass. Deux d'entre eux sont disponibles depuis hier et viennent d'une licence désormais populaire, tandis que le dernier qui sort aujourd'hui s'inspire plus largement d'un univers bien connu. Voici les nouveaux arrivages en question.

Le Xbox Game Pass fait monter la vapeur

Il convient donc d'abord de s'intéresser aux deux jeux issus de la même licence, disponibles depuis hier sur le Xbox Game Pass. Il s'agit donc de SteamWorld Dig 1 (PC et consoles) et 2 (Cloud et consoles), développés par Image & From Games et sortis respectivement en 2013 et 2017. Aux commandes d'un robot dans un Far West dystopique, il appartient aux joueurs de creuser toujours plus profond pour voir ce que les entrailles de la terre contiennent en termes de trésors et de mystères dans un style plateformes en 2D qui s'est aujourd'hui bien implanté.

Le premier opus posait des bases très solide pour une boucle de gameplay efficace et addictive. Le deuxième opus est venu encore améliorer cette formule déjà bien huilée, pour venir la parfaire encore davantage. Le résultat s'est montré visiblement payant pour le studio, la suite étant extrêmement bien notée par les joueuses et joueurs.

Robin des Bois et sa bande s'infiltrent sur le Game Pass

Le dernier jeu du mois pour le Xbox Game Pass s'inspire quant à lui de la légendaire histoire de Robin des Bois avec Robin Hood: Sherwood Builders (PC, Xbox Series et Cloud), développé par MeanAstronauts et sorti le 29 février 2024. Les joueurs devront aider le célèbre archer et ses compères dans leur mission pour libérer Nottingham. Il faudra pour cela voyager dans différentes régions, construire des villages cachés et aider ses citoyens à survivre face au joug du Shérif.

Outre l'aspect construction de bases, le titre prend autrement la forme d'un RPG en monde ouvert à la troisième personne. Il faudra donc également fabriquer son équipement récoltant diverses ressources dans tout Nottingham et ses environs. Un jeu de survie/construction qui colle plutôt bien à l'esprit de la légende de Robin des Bois, en somme.