Microsoft a officialisé les premiers ajouts et sorties du Xbox Game Pass de septembre 2023. Le mois commence fort avec une grosse sortie et une pépite.

Un petit nouveau arrive le 14 septembre. Le Xbox Game Pass accueillera une nouvelle formule qui viendra directement remplacer le Xbox LIve Gold. Une offre un peu différente des autres, puisqu’elle ne proposera qu’un catalogue de 25 jeux Xbox Series et One qui pourra être amené à évoluer au fil de l’année. Il ne faut en revanche pas s’attendre à de nouveaux ajouts mensuels comme les formules classiques. Justement, Microsoft vient d’officialiser les premières nouveautés du Xbox Game Pass de septembre 2023.

Les jeux Xbox Game Pass de septembre 2023

Nouveau mois, nouvelles arrivées dans le XGP. Et pas n’importe lesquelles. Après des années d’attente, Microsoft compte bien capitaliser sur la sortie de Starfield. Les abonnés les plus impatients ont déjà fait chauffer la carte bleue pour profiter d’une réduction sur l’édition leur permettant d’y jouer à l’avance via l’accès anticipé. Le commun des mortels pourra quant à lui découvrir cette odyssée spatiale dès le 6 septembre, à l’achat ou via le service d'abonnement. La nouvelle licence de Bethesda sera assurément la vedette de ce mois-ci, mais elle sera accompagnée de quelques nouvelles sorties comme des jeux reconnus. Microsoft avait déjà confirmé que Gris serait de la partie, la pépite de Devolver Digital, étant disponible dès ce 5 septembre 2023 pour les membres de son service. La firme de Redmond dévoile aujourd’hui l'intégralité des jeux ajoutés au Xbox Game Pass pour la première moitié de septembre.

GRIS - 5 septembre (Cloud, Console, & PC)

Starfield - 6 septembre (Cloud, Console, & PC)

Solar Ash - 14 septembre (Cloud, Console, & PC)

Lies of P - 19 septembre (Cloud, Console, & PC)

Les sorties XGP de septembre 2023

Comme d’habitude, ces nouveaux venus s’accompagnent de sorties. Quelques jolis noms sortiront du catalogue du Xbox Game Pass le 15 septembre 2023. En tête d’affiche, le visual novel sanglant Danganronpa V3, l’excellent Sid Meier's Civilization 6 ou encore Metal Hellsinger, le jeu indépendant qui a su créer la surprise.