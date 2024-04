Chaque mois, le Xbox Game Pass accueille son petit lot de nouveautés. Une sélection mélangeant des titres disponibles dès leur lancement, comme des productions plus anciennes. De l’indépendant aux AAA, le service propose un véritable melting-pot qui parvient généralement à couvrir les goûts et les envies de chacun. Microsoft avait encore mis la barre très haut avec l’arrivée de Diablo 4, qui signait au passage l’intégration du premier jeu d'Activision-Blizzard depuis le rachat historique qui a remué l’industrie pendant de longs mois. Aura-t-on droit à d’autres productions du studio ? Premier élément de réponse avec le programme du Xbox Game Pass d’avril 2024.

Voici les jeux Xbox Game Pass d'avril 2024

Le mois d’avril sera plus calme en termes de sorties, mais pas question pour le Xbox Game Pass de se reposer sur ses lauriers. Microsoft a encore une fois mis la main au portefeuille pour occuper les abonnés pendant le printemps. Le mois commence sur les starting-blocks avec l’arrivée au catalogue de F1 23 et Superhot Mind Control Delete pour les joueurs PC, Xbox et Cloud dès aujourd’hui. On connaissait déjà quelques noms qui allaient les rejoindre dans les prochains jours, puisque la firme de Redmond communique allégrement sur les sorties day one.

La fin du mois sera par exemple placée sous le signe de l’indépendant avec deux titres attendus : le souls-like décalé Another Crab's Treasure et Manor Lords, qui trône fièrement dans le top 10 des titres les plus attendus sur Steam. Évidemment, le Xbox Game Pass proposera d’autres jeux d’ici là pour vous occuper tout au long de ce mois d’avril, à commencer par Shadow of the Tomb Raider. Voici donc le programme pour les prochaines semaines :

F1 23 - dispo(Consoles, PC, Cloud)

Superhot: Mind Control Delete - dispo (Consoles, PC, Cloud)

LEGO 2K Drive (Cloud & Console) - 3 avril

Lil Gator Game - 4 avril (Cloud, Console, & PC)

EA Sports PGA Tour - 4 avril (Cloud, PC, Xbox Series X|S) EA Play

Kona - 9 avril (Cloud and Console)

Botany Manor - 9 avril (Consoles)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - 11 avril (Cloud, Console, & PC)

Harold Halibut - 16 avril (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)

La liste des premiers jeux du Xbox Game Pass d'avril 2024 ©Microsoft

Les sorties d'avril 2024

Vous connaissez la routine par cœur désormais. Ces nouvelles entrées s’accompagnent constamment de sorties. Dès le 15 avril 2024, ce sont 6 jeux supplémentaires qui quitteront le catalogue du Xbox Game Pass. Il reste donc un peu moins de deux semaines aux plus motivés pour tester la collection Amnesia et l’épisode Rebirth. Le Left 4 Dead-like Back for Blood, laissé pour mort moins d’un an après sa sortie, quittera lui aussi le service à cette date. On rappelle par ailleurs que les abonnés qui souhaiteraient conserver un ou plusieurs jeux de la liste ci-dessous profiteront d’une remise de 20% sur tous les titres en question. Voici sans plus attendre les départs du Xbox Game Pass.