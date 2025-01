2024 aura encore été une année très riche pour le Xbox Game Pass, mais elle aura aussi été marquée par d’importants changements. Contraint de mieux rentabiliser son service pour amortir le coût du rachat historique d’Activision-Blizzard, Microsoft a dû revoir ses formules. Les sorties day one pour tous les abonnés, ça appartient maintenant à la bonne vieille époque. Il faut désormais souscrire au Xbox Game Pass Ultimate ou PC pour pouvoir en profiter. Le commun des mortels qui opte pour la formule la plus économique lui aura le droit à une poignée d’ajouts mensuels, dont des exclusivités qui arriveront sur le tard. Alors que la firme de Redmond a dévoilé les derniers jeux qui animeront le mois des abonnés, penchons-nous sur les jeux confirmés sur le Xbox Game Pass en février 2025.

Deux jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de février 2025

Les semaines défilent et les nouveautés, importantes comme plus modestes avec. Quand il ne fait pas la part belle à la scène indépendante, le service accueille les plus grosses exclusivités Xbox Series, à l’instar d'Indiana Jones et le Cercle Ancien pour ne citer que l’une des plus récentes. Quelques-unes de celles à venir ont donc été à l’honneur lors du dernier Xbox Direct, mais avant d’aller tout défourailler sur Doom the Dark Ages le 15 mai prochain, le Xbox Game Pass va inviter ses abonnés à explorer le monde d’Eora, que les amateurs de Pillars of Eternity ne connaissent que trop bien.

Avowed (Xbox Series et PC), disponible à sa sortie le 18 février

C’est l’un des deux seuls jeux confirmés à ce jour pour le Xbox Game Pass de février 2025 : Avowed. Sous ses airs de Skyrim-like, la prochaine exclusivité d'Obsidian, pionnier en matière de RPG à choix, devrait différer de son illustre modèle. À commencer par sa direction artistique colorée et assumée, qui dénote immédiatement de celles plus sombres qui caractérisent le genre, la plume si distinctive du studio sera encore mise au service du choix des joueurs et son système de combat plus dynamique. Avowed a toutes les armes pour être l’une des bonnes surprises de ce début d’année et il sera donc à découvrir avec le Xbox Game Ultimate et PC dès le 18 février 2025.

Far Cry New Dawn (consoles et PC) arrive pour tous les membres du Xbox Game Passs

Si le programme du Xbox Game Pass reste encore flou pour février 2025, un jeu s’est officiellement confirmé pour le commun des mortels. L’apocalypse rose de Far Cry New Dawn s’abattra donc sur le service dès le 4 février 2025, sur consoles Xbox, PC et via le Cloud. Pour rappel, ce spin-off vous met aux prises avec les Ravageurs, une bande de bandits qui pille tout sur son passage dans des États-Unis meurtris par une apocalypse nucléaire. À vous de bien les démolir, eux et leurs chefs, les jumelles Lou et Mickey, en faisant appel à des alliés que vous aurez recrutés au préalable.

Quelques autres jeux auraient leaké

Ça, c’est pour ce qui est confirmé. Il n’est en revanche pas rare que quelques nouveautés du Xbox Game Pass se dévoilent à l’avance. C’est le cas pour les premiers ajouts de février 2025. Insider Gaming a en effet révélé trois des prochains jeux qui rejoindront le catalogue. Microsoft va visiblement poursuivre sur sa lancée en déployant une nouvelle fois deux productions signées Activision dans le service. Crash Bandicoot 4: It’s About Time serait en effet ajouté pour l’ensemble des abonnés, tout comme Heroes of the Storm. Et le dernier, ce serait encore un jeu de sport : Madden NFL 25. Tom Henderson n’a avancé aucune date précise pour ces trois jeux, qui devraient cependant arriver dans le Xbox Game Pass en février 2025.