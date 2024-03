Le premier trimestre a démarré fort pour les abonnés au Xbox Game Pass. Entre certaines des sorties importantes de ce début d’année et des titres plus anciens, mais appréciés, les joueurs ont bien mangé comme disent les jeunes. Si la période sera plus calme, pas question pour Microsoft de se reposer sur ses lauriers. Il y aura clairement de quoi s’occuper dans les semaines à venir, d'autant que le programme du Xbox Game Pass d’avril 2024 s’annonce des plus éclectiques.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass d'avril 2024

Le mois de mars est encore loin d’être terminé pour les membres du Game Pass. Ce sont pas moins de quatre jeux qui seront ajoutés dans le catalogue dans les jours qui viennent, dont le tout premier d’Activision-Blizzard : Diablo 4. En attendant les autres productions des studios du groupe, Microsoft n’hésitera pas à mettre la main au portefeuille pour permettre aux joueurs de tester des productions de divers horizons dès leur lancement, là où le PS Plus est plus timide avec les sorties day one. Le mois d’avril n’échappera donc pas à la règle, malgré un nombre de nouveautés moins conséquent que ce mois particulièrement chargé. Il sera notamment placé sous le signe de l’indépendant et de la simulation. Voici tous les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass en avril 2024 :

F1 23 - 2 avril (Consoles, PC, Cloud)

Superhot: Mind Control Delete - 2 avril (Consoles, PC, Cloud)

Turbo Golf Racing - 4 avril (Consoles, PC, Cloud)

Botany Manor - 9 avril (Consoles)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 24 avril (Consoles, PC, Cloud)

Another Crab's Treasure - 25 avril (Consoles, PC, Cloud)

Manor Lords - 26 avril (PC)

De belles sorties au programme

Le Xbox Game Pass d’avril 2024 accueillera donc une très grosse sortie : Manor Lords. Ça ne vous parlera peut-être pas comme ça, mais il s’agit du second jeu le plus attendu sur Steam. Dans ce jeu de stratégie médiéval, vous construisez des villes et menez des combats tactiques, tout en gérant l’économie et le bien-être de la populace. Un titre particulièrement prometteur sur le papier, qui sera disponible dès son lancement en early access sur le Game Pass PC le 26 avril 2024.

Autre petit jeu du Xbox Game Pass d'avril 2024 qui fait de l'œil à beaucoup depuis son annonce : Another Crab's Treasure. Après s’être approprié le rogue-lite avec Going Under, Aggro Crab s’attaque aux souls-like avec une proposition encore décalée. Ici, on vous met dans la carapace d’un bernard-l'ermite qui part dans une quête épique pour récupérer son coquillage. L’océan est rempli de créatures coriaces et hostiles, mais aussi de détritus pouvant servir de maisonnettes, et donc d’armures, et d’armes redoutables. Tout un concept donc. Ces sept jeux ne représentent en revanche qu’une partie des ajouts du Xbox Game Pass d’avril 2024. D’autres productions seront annoncées au début du mois prochain.