On connaît déjà une partie des jeux qui arriveront dans le Xbox Game Pass en août 2023. Les abonnés vont encore pouvoir tester des titres prometteurs dès leur sortie et découvrir une pépite.

Le Xbox Game Pass accueille un nouveau venu. Exit le Live Gold et bonjour le XGP Core. Une nouvelle offre qui n’est ni plus ni moins que l’ancienne formule boostée, donnant un accès à un petit catalogue qui devrait légèrement s’étoffer au fil des années. Pas de révolution à l’horizon, même si les joueurs console déplorent que Microsoft n'ait pas mieux harmonisé ses offres. En ligne de mire, l’absence du jeu en ligne intégré à la formule classique du service d'abonnement quand le palier le moins cher le propose. En attendant une éventuelle réponse à ces plaintes, la firme de Redmond poursuit sa routine. Alors que le mois de juillet approche de son terme, nous connaissons déjà une partie du programme du Xbox Game Pass d’août 2023.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass d'août 2023

Malgré les récents changements, le Xbox Game Pass poursuit son train-train habituel. Depuis quelques années maintenant, le service d’abonnement est devenu le fer de lance de la marque. Microsoft mise énormément dessus et n’hésite pas à sacrifier quelques précieuses ventes pour booster l’intérêt de son offre en proposant ses grosses exclusivités au catalogue dès leur lancement. Le mois de septembre s’annonce donc des plus gourmands pour les abonnés avec l’arrivée de Starfield. En attendant le lancement du « Skyrim dans l’espace », la firme de Redmond continue à mettre la main au chéquier pour proposer quelques sorties day one des développeurs et éditeurs tiers. Cela permet alors d’avoir une vision du programme du Xbox Game Pass d’août 2023 qui sera marqué par l’arrivée de quatre nouveaux jeux, dont la véritable pépite qu’est Celeste et celle à en devenir : Sea of Stars.

Celeste - 1 er août (Consoles, PC, Cloud)

août (Consoles, PC, Cloud) Everspace 2 - 15 août (Consoles)

Texas Chain Saw Massacre - 18 août (Consoles, PC)

Sea Of Stars - 29 août (Consoles, PC)

Une future pépite disponible dès son lancement ?

Autant dire que le mois d’août s’annonce des plus intéressants. Les amateurs d’expériences en multijoueur pourront découvrir Texas Chain Saw Massacre dès son lancement. Cette nouvelle adaptation du film emblématique se présente comme un jeu d’horreur asymétrique à la troisième personne s’inspirant directement de l'œuvre de 1974. Les joueurs incarnent soit Leatherface en personne soit les survivants qui tentent d’échapper à leur bourreau. Sea Of Stars pourrait quant à lui être l’une de belles surprises du Xbox Game Pass d’août 2023.

Depuis son annonce, le RPG en tour par tour rétro ne manque pas de faire de l'œil aux amateurs du genre. Entre sa direction artistique aguicheuse, ses mécaniques classiques mais prometteuses et un feeling à l’ancienne, le jeu indépendant a tout pour plaire. On rappelle que ces quatre jeux ne représentent qu’une partie des entrées du Xbox Game Pass du mois prochain. D’autres productions seront annoncées début puis mi août. Il ne reste donc plus qu'à attendre les prochains jour pour découvrir la première vague d’ajouts.