On connaît désormais l’identité des premiers ajouts et sorties du Xbox Game Pass d’août 2023. Le mois commence fort avec une véritable pépite, mais quid des prochaines semaines ? Voici le programme.

Ce n’était qu’une question de temps que le Live Gold ne tire sa révérence, c’est désormais acté. Dès le 1er septembre 2023, le service historique de Microsoft laissera place au Xbox Game Pass Core, une formule premier prix axée sur le jeu en ligne et l’accès à quelques titres. Un changement qui signera également la fin des deux jeux « gratuits » mis à disposition des abonnés chaque mois, mais beaucoup de joueurs s’accordaient à dire que l’offre était depuis longtemps désuète et complètement éclipsée par le XGP, nouveau fer de lance de la marque. Le service continue justement sa petite routine habituelle et en ce premier mardi du mois, la firme de Redmond dévoile les premiers jeux qui seront disponibles dans le Xbox Game Pass d'août 2023.

Les jeux du Xbox Game Pass d'août 2023

Qui dit nouveau mois, dit nouveaux ajouts au catalogue du Xbox Game Pass. Au cœur de la stratégie de Microsoft, le service ne manque pas d’atouts à faire valoir. Outre les réductions ou autres avantages in-game, ce sont bien ses jeux mensuels qui attirent le chaland. Entre des productions indépendantes, des titres reconnus ou encore des grosses exclusivités, après ou dès leur sortie, il n’est pas étonnant qu’il soit aussi populaire. Si beaucoup attendent fébrilement le mois de septembre qui marquera l’arrivée de Starfield dès son lancement, la firme de Redmond ne se repose pas sur ses lauriers en août 2023. Dès aujourd’hui, l’ensemble des abonnés peut (re)découvrir la véritable pépite qu’est Celeste. Et on connaît désormais le programme des prochains jours. Il faudra majoritairement compter sur des productions indépendantes. Voici les jeux de la première vague du Xbox Game Pass d’août 2023 :

Celeste - 1er août (Cloud, Console, & PC)

- 1er août (Cloud, Console, & PC) A Short Hike - 3 août (Cloud, Console, PC)

- 3 août (Cloud, Console, PC) Broforce Forever - 8 août (Cloud, Console, & PC)

- 8 août (Cloud, Console, & PC) Limbo - 9 août (Cloud, Console, & PC)

- 9 août (Cloud, Console, & PC) Airborne Kingdom - 10 août (Cloud, Console, & PC)

10 août (Cloud, Console, & PC) Everspace 2 - 15 août (Cloud & Xbox Series X|S)

Les sorties XGP d'août 2023

Une fois n’est pas coutume, ces nouvelles arrivées s’accompagneront de sorties et pas n'importe lesquelles car ce sont tous des jeux de gros ou moyen calibre. En tête d'affiche de ces départs, la dernière création d'Hideo Kojima : Death Stranding. Voici les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass le 15 août 2023 :