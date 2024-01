2023 aura encore été une année très pour le Xbox Game Pass et ses millions d’abonnés. Microsoft compte bien asseoir son statut de leader sur le marché des services de jeux par abonnement. L’année aura été marquée par des sorties très attendues de la firme américaine comme Starfield et Forza Motorsport, mais aussi celles de ses partenaires, qui ont encore répondu présents pour mettre à disposition des abonnés leurs jeux dès leur lancement. Entre grosses sorties day one, ajout de titres appréciés, de jolies surprises et découvertes, les membres du service en ont eu pour leur argent. Est-ce que Microsoft parviendra à maintenir le cap ou accélérer la cadence cette année ? Premiers éléments de réponse avec la liste de tous les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass en 2024.

Encore une grosse année pour les abonnés ?

2023 s’est conclue pour les abonnés avec le déploiement de Far Cry 6, après une salve des plus généreuses comme le veut la coutume. Le rendez-vous est donc donné en 2024, et comme cette année la firme de Redmond prévoit de très belles choses pour le Xbox Game Pass. Si le calendrier des sorties pour les douze prochains mois est encore très flou, on connaît déjà une grande partie des futurs ajouts au catalogue, qui correspondent en réalité aux disponibilités confirmées dans le service dès le lancement.

Le programme du Xbox Game Pass en 2024 sera donc ponctué par les sorties du très attendu Hellblade 2, désormais sous le giron de la marque verte et de S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chernobyl, si les conditions permettent réellement aux développeurs de lancer le jeu cette année. Il faudra aussi compter sur d’autres exclusivités maison comme Avowed, le nouveau RPG d’Obsidian Entertainment, Microsoft Flight Simulator 24 ou encore le prometteur Towerborne. Viendront se greffer à l’ensemble diverses productions indépendantes qui pourront profiter de l’aura du Xbox Game Pass pour se laisser approcher par des millions de joueurs, comme des titres de partenaires tiers dont Persona 3 Reload. Voici donc tous les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass en 2024, sachant que très peu ont une date de sortie fixe pour le moment :

Tous les jeux Xbox Game Pass de 2024