Le Xbox Game Pass d’octobre s’annonçait déjà comme un bon cru, rien qu’avec l’arrivée de Forza Motorsport. L’exclusivité Microsoft était accompagnée de quelques autres gros titres comme Gotham Knights ou Warhammer 40,000: Darktide. Quelques autres titres seront déployés dans les jours qui viennent, dont de nouvelles sorties attendues. Si l’éditeur communiquera sous peu sur les derniers ajouts, une arrivée surprise a été confirmée.

Nouvelle arrivée pour le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass s’apprête à accueillir un jeu qui n’était pas prévu au programme. La fin octobre sera encore marquée par des sorties, dont celles de Cities Skylines 2, le jeu de rythme Headbangers: Rhythm Royale ou encore Jusant de Don’t Nod. Quelques titres plus anciens viendront évidemment se greffer à l’ensemble. Ce sera le cas de Frog Detective The Entire Mystery, qui rejoindra le catalogue du Xbox Game Pass dès le 26 octobre. Il s’agit en réalité d’une compilation regroupant les trois épisodes de cette petite franchise. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle met en scène une grenouille détective chargée de résoudre divers mystères. L’un se déroule dans une maison hantée, l’autre à Cowboy County et le dernier s'axe autour d’un magicien invisible. Trois titres qui ont rencontré leur petit succès grâce à leur humour absurde et adorable, ses personnages attachants et son univers pastel.

Parfait pour s’occuper un après-midi, puisque les trois jeux en question sont très courts. Comptez un peu moins de 5 heures pour finir la collection complète. Notez que cette nouvelle arrivée ne concerne que le Xbox Game Pass, les jeux étant déjà disponibles pour les abonnés au PC Games Pass depuis près d’un an. Concernant le reste du programme du mois, Microsoft devrait lever le voile sur la seconde vague d’ajouts d’ici demain. On en connaît déjà une partie, correspondant aux disponibilités day one, à savoir :