Chaque mois, le Xbox Game Pass ajoute de nouveaux jeux à son catalogue sur consoles et PC. Des titres venus de tous horizons, mais également de nombreuses sorties day one, comme The Last Case of Benedict Fox ou encore le très critiqué Redfall. Dès le mois de mai, un nouveau jeu arrivera donc dans le service de Microsoft, et ce, dès son lancement. Ne vous attendez pas à un AAA de folie toutefois, puisqu’il s’agit ici d’un jeu plus intime tout droit sorti des fourneaux de l’initiative ID Xbox qui vise à épauler et mettre en avant de nombreux jeux et développeurs indépendants.

Un peu de poésie dans le Xbox Game Pass

Et cette petite bulle d’air frais n’est autre que Planet of Lana, un jeu de plateforme bourré de puzzles où l’on incarne une jeune fille qui souhaite rejoindre son village natal. Accompagnée d’une petite créature, notre héroïne traversera de nombreux environnements colorés, à la fois poétiques et mélancoliques.

Il y a plusieurs semaines de cela, nous avons pu avoir un aperçu détaillé du jeu. Comme nous vous l’avions alors rapporté, Planet of Lana avait l’air plutôt prometteur et mélangeait habilement les phases d’exploration en scrolling horizontal et les puzzles rondement menés, mais jamais bien compliqués. De l’aveu même des développeurs, Planet of Lana s’inspire de jeux de plateforme bourrés d’émotion et à la narration forte, sans qu’ils aient besoin d’aligner une seule ligne de dialogue. Le studio a même pris pour exemple Inside ou encore Limbo, deux titres désormais cultes dans leur genre, de vraies petites pépites à tester absolument.

Une sortie imminente sur Xbox Series et PC !

Dès le 23 mai prochain, Planet of Lana fera donc son entrée dans le Xbox Game Pass consoles et PC. Sur PC D’ailleurs, il sera également disponible sur plusieurs autres plateformes en ligne comme l’Epic Game Store et Steam. Planet of Lana rejoindra donc la liste des premiers jeux déjà connus du Xbox Game Pass de ce mois de mai 2023, comme Weird West: Definitive Edition ou encore Ravenlok. D'autres titres seront bien entendu ajoutés un peu plus tard, bien que l'on ne sache pas encore qui seront les heureux élus et quand ils arriveront dans le catalogue.