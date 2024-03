Le Xbox Game Pass de février 2024 aura bien caché son jeu jusqu'au bout. La dernière salve a été très fournie avec, entres autres, deux jeux bien gores et idéals pour se défouler après une dure journée. Les abonnés ont en effet le choix entre casser du zombies dans Dead Island 2, ou avaler tout ce qui bouge dans les eaux de la ville côtière américaine de Port Clovis avant de remonter à la surface pour se nourrir de vacanciers avec Maneater. Un mélange non officiel de Sharknado et des Dents de la Mer.

Les derniers jeux Xbox Game Pass de février 2024

C'est donc réellement terminé pour les jeux Xbox Game Pass du mois dernier. La sélection de mars 2024 débutera dès le mardi 5 mars, mais d'ici là, il y a de quoi faire. Ces deux derniers jours, Microsoft a mis à jour son service pour inclure les ultimes nouveautés. Des sorties complètement différentes l'une de l'autre. Si vous êtes arrivés à la fin du JRPG Persona 3 Reload, un autre RPG d'action et de plateforme cette fois vous attend. Le magnifique Indivisible, des créateurs de Skullgirls, a fait son retour dans le Xbox Game Pass console, PC et via le cloud.

Le jeu raconte l'histoire d'Ajna, une jeune fille intrépide et plutôt rebelle, dont la vie va totalement changer après avoir été attaquée chez elle. Un malheureux événement qui lui permettra néanmoins de se découvrir un énorme pouvoir puissant. Indivisible mélange donc plusieurs genres, la baston 2D, la plateforme et le RPG, mais se démarque du premier coup d'oeil par sa direction artistique. Les dessins à la main et les animations en mettent plein les yeux d'entrée. Un titre sans prise de tête mais relativement bon. C'est à tester dès maintenant dans le Xbox Game Pass.

Le deuxième jeu Xbox Game Pass accessible depuis quelques heures, c'est Space Engineers. Un jeu bac à sable (sandbox) qui compte sur la créativité et le goût de l'exploration des joueurs. « Les joueurs et les joueuses construisent des vaisseaux spatiaux, des véhicules sur roues, des stations spatiales, des avant-postes planétaires de tailles et d’utilisations diverses (civiles et militaires), pilotent des vaisseaux et voyagent dans l’espace pour explorer des planètes et collecter des ressources pour survivre. Avec ses modes de création et de survie, il n’y a pas de limite à ce qui peut être construit, utilisé et exploré » (via Xbox Wire). Une balade spatiale qui est un immense carton sur Steam avec 89% d'avis positifs sur 91 151 évaluations.

Des jeux à tester gratuitement jusqu'au 3 mars

En plus de ces deux nouveaux jeux, le Xbox Game Pass Ultimate et Core offrent d'essayer gratuitement pour les abonnés d'autres titres. Des essais gratuits qui font partie de l'opération hebdo Free Play Days. Quoi de beau pour ce week-end ? Trois softs dont une pépite.

Age of Wonders 4 - une pépite 4X stratégique dans un monde fantasy

Deceive Inc. - un multi à la Hitman où il faut tromper les autres joueurs pour s'échapper sans se faire voir

Gangs of Sherwood - une expérience co-op dans l'univers de Robin des Bois

Ces trois jeux sont disponibles jusqu'à ce dimanche 3 mars.