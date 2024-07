Déjà disponible via différentes plateformes, tant sur PC que sur Xbox Series ou encore via des TV compatibles, le Firestick TV d'Amazon ou encore le Cloud, le Xbox Game Pass s'ouvre une autre porte vers les nuages. Microsoft a en effet fait l'annonce surprise d'un partenariat de marque avec un autre fleuron dans le domaine du Cloud Gaming : NVIDIA.

Le Xbox Game Pass dispo sur un autre petit nuage vert

Dès aujourd'hui, le Xbox Game Pass intègre la très populaire solution de Cloud Gaming de NVIDIA : GeForce NOW. Poursuivant dans sa politique d'ouverture de son service sur le plus de supports, Microsoft s'allie donc à la Team Verte sur le terrain du jeu sur un petit nuage. Cela permet aux joueurs d'accéder à tous les titres du catalogue, à condition toutefois qu'ils disposent d'un compte PC Game Pass ou GeForce NOW. Pour l'heure, aucun support de ce service sur Xbox Series n'est malheureusement encore possible.

Les joueurs disposant de titres exclusifs à l'écosystème Xbox sur Steam peuvent également en profiter, là encore à condition de lier leur compte Steam à GeForce NOW, via l'un ou l'autre abonnement susmentionné. Même constat pour celles et ceux disposant d'un compte Microsoft. Tout ceci se déroule en tout cas sur le site Xbox.com. Rappelons que cette intégration ne concerne pour l'heure que le PC. La chose n'est pas encore supportée sur les consoles de Microsoft, ni sur l'application Xbox TV. Cela pourrait toutefois arriver plus tard, même si le Xbox Cloud Gaming est déjà une solide solution en ce sens.

Rappelons également que le service de Microsoft a connu une hausse de prix. La version PC du Xbox Game Pass est ainsi désormais disponible pour 11,99 euros par mois. Du côté de GeForce NOW, l'offre Prioritaire est affichée à 10,99 euros par mois. La formule la plus avantageuse reste cependant celle baptisée Ultimate, proposée quant à elle à 21,99 euros par mois. NVIDIA propose cependant actuellement des promos de l'été, réduisant le coût mensuel des deux abonnements de 50%.