La branche gaming de Microsoft traverse malheureusement une période de grandes turbulences et cherche des solutions. L'une d'elles concernerait le Xbox Game Pass.

Après l'interminable feuilleton qu'a été le rachat d'Activision Blizzard, Xbox semble être dans une mauvaise passe. Une fois encore, le Xbox Game Pass est un élément central de sa stratégie pour recouvrer la santé. De gros changements seraient donc à prévoir sur ce terrain, dont certains qui ne seront probablement pas du goût des abonnés.

Le Xbox Game Pass en proie à de gros changements

Depuis quelques temps, les choses bougent beaucoup dans la branche gaming de Microsoft, et pas forcément dans le bon sens. Le rachat d'Activision Blizzard à 69 milliards de dolalrs lui a octroyé une force de frappe considérable, mais à un prix exorbitant. Sauf que les rentrées d'argent ont du mal à suivre : le Game Pass perd des abonnés, les Xbox Series ne se vendent pas aussi bien qu'escompté, et les grosses exclusivités marquantes se font désirer. Et tout récemment, quatre studios ont payé les frais de cette période de disette par leur fermeture.

Xbox va donc mal, et ses têtes pensantes doivent trouver des solutions pour traverser cette mauvaise passe. Le Xbox Game Pass se retrouve à nouveau au cœur des attentions de la branche gaming de Microsoft. Il serait question notamment d'appliquer une nouvelle hausse de prix pour essayer d'endiguer l'hémorragie. Mais cela viendrait avec une contrepartie : l'arrivage de très gros jeux sur le service d'abonnement fétiche de Xbox, dont enfin la très populaire franchise Call of Duty.

C'est en tout cas ce qu'a avancé Sarah Bond, présidente de Xbox, dans le cadre d'une interview auprès de Bloomberg. « Vous allez voir arriver d'autres gros jeux sur le service plus tard dans l'année, de la part de tous nos studios ». Une telle déclaration peut-elle cependant justifier la hausse du prix du service, qui serait à l'heure actuelle seulement en considération ? L'avenir le dira, et espérons qu'il soit moins morose pour Xbox et ses fans.