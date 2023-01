Bien avant le programme PS Stars de Sony, Microsoft avait déjà mis en place les « Rewards », sortes de quêtes et autres défis censés récompenser ses joueurs les plus fidèles avec des points dès lors qu'ils remplissaient quelques objectifs comme jouer à des jeux spécifiques du Xbox Game Pass, remporter des Succès, etc. Des points que l'on peut ensuite dépenser dans une boutique dédiée pour mettre la main sur plusieurs choses comme des abonnements Xbox Game Pass, des cartes cadeaux etc.

Le Xbox Game Pass et ses récompenses font rager

Mais en ce début d’année 2023, Microsoft a opéré quelques changements majeurs dans son système de quêtes Xbox Game Pass hebdomadaires et mensuelles. Comme le montre Daniel Martins, responsable Xbox de la firme. Et si certains y trouvent leur compte, d'autres beaucoup moins.

Ce sont principalement les récompenses qui ont ici été touchées et si les missions quotidiennes ne changent pas, les quêtes hebdomadaires et mensuelles ont quant à elles été modifiées.

Désormais, les missions hebdomadaires sont beaucoup plus rentables et offrent bien plus de points après avoir été accomplies, bien que la difficulté des objectifs a également été augmentée en conséquence. De l'autre côté, les missions mensuelles et les objectifs bonus ont été revus à la baisse. Toutefois, à l’année, le résultat est rentable et l’on gagne bien plus, mais il y a un très gros hic.

Payer plus pour gagner plus

Le souci, c’est que seuls les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, l’offre la plus chère, y trouveront leur compte puisque si les récompenses de missions, dites « Ultimate » ont bien été revues à la hausse pour eux, pour les abonnés aux Xbox Game Pass Standard, ce n’est clairement pas le cas. À l’année, un abonné Ultimate pourra gagner plus du double de points de fidélité qu’un abonné Standard (merci à XboxSquad pour le calcul). Un écart qui n’existait pas avant les dernières modifications.

Résultat, les utilisateurs commencent déjà à enrager et se sentent poussés vers la version supérieure de l’abonnement. En prime, c'est la nouvelle difficulté des missions qui pose problème. Ce mois-ci par exemple, il est demandé aux joueurs de jouer quelques temps à Black Desert, un MMORPG. Seulement voilà, entre le fait que le jeu est long à télécharger, et qu'il faille jouer un petit moment, ça ne plaît pas à tout le monde encore une fois. Il suffit de jeter un œil sous les commentaires du tweet affiché ci-dessus pour s'en convaincre.

Cette manœuvre n’est donc pas du goût de tout le monde, même si une bonne partie des abonnés s’y retrouveront sûrement, ou n’y prêteront même pas attention.

Pour rappel, actuellement, le Xbox Game Pass Standard (PC ou console) revient à 9,99€ par mois, tandis que le Xbox Game Pass Ultimate, qui cumule le XGP console et PC, coûte 12,99€ mensuel.

D’autres abonnements sont par ailleurs à l’étude, un Game Pass familial devrait bientôt pointer le bout de son nez et les rumeurs parlent même d’un abonnement moins cher avec des pubs.