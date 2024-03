Ce weekend, vous allez pouvoir tester gratuitement quatre jeux grâce au Xbox Game Pass et vous allez voir, on est face des franchises tout simplement cultes.

A force, vous devez connaître les « Free Play Days ». Cette fameuse offre qui laisse la possibilité aux abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core d'essayer plusieurs jeux, et ce, sans faire chauffer la carte bleue. Comme chaque semaine, on connaît maintenant les noms des titres que vous allez pouvoir faire pendant quelques jours, sans frais supplémentaires. Et là, vous n'allez pas être déçus. On retrouve seulement des licences légendaires qui réunissent des communautés titanesques. Mais il y a un petit hic qui ne concerne pas tout le monde.

Quatre jeux gratuits à faire sur le Xbox Game Pass, ça ne rigole pas

En vérité, on avait déjà été mis au courant sur deux d'entre eux. Mais on va tout de même procéder à une piqûre de rappel. On a d'abord Dragon Ball FighterZ. Pour le coup, il a su mettre les fans d'accord, avec une expérience de versus fighting digne de ce nom. L'œuvre d'Akira Toriyama est mise à l'honneur dans ce jeu ô combien jouissif. Il est même décrit comme étant l'un des meilleurs opus de la saga. C'est vous dire à quel point il est apprécié. Et ce weekend, vous pouvez le tester gratuitement avec les Free Play Days sur le Xbox Game Pass. N'hésitez surtout pas.

On a ensuite Battlefield 2042 et sa saison 7 qui a permis de bien gonfler le contenu. Des nouvelles cartes et armes dévastatrices, des gadgets inédits, bref, les nouveautés sont au rendez-vous. Il ne tient qu'à vous de lui donner une chance le temps d'un weekend. L'expérience de ce nouvel opus se prête bien à l'exercice des Free Play Days, puisque quelques parties suffisent pour se faire un premier avis. En tout cas, on constate que le Xbox Game Pass ne fait pas les choses à moitié avec sa proposition. Et ça ne s'arrête pas là.

En effet, et c'est la surprise du jour, South Park : Le Bâton de la Vérité est également de la partie. Pour celles et ceux qui aiment le dessin animé, ce jeu à la sauce JRPG est une véritable bénédiction. L'univers est respecté, et même s'il y a beaucoup de fan service, on y trouve son compte sans problème. Par contre, il est un peu différent des deux autres dont on vient de parler. C'est le hic : il est bien gratuit, mais vous ne pourrez y jouer que 5 heures. C'est une sorte de démo plus longue que la normale. L'offre reste intéressante, car il n'y a pas besoin du Xbox Game Pass Core ou Ultimate.

Vous reprendrez bien du South Park ?

Vous avez déjà fait Le Bâton de la Vérité ? Qu'à cela ne tienne, sa suite est également disponible gratuitement via le Xbox Game Pass. South Park : L'Annale du Destin n'a peut-être pas autant convaincu que son aîné, mais ça reste un excellent jeu. Dans nos colonnes, on lui a attribué la note de 8/10, en saluant son esthétique, fidèle à la série, sa VO, son humour, mais également son gameplay qui est encore plus travaillé. Alors oui, il a des défauts, mais ça vaut quand même le coup de l'essayer.

Par contre, l'Annale du Destin a droit au même traitement que pour Le Bâton de la Vérité. Contrairement à Battlefield 2042 et Dragon Ball FighterZ, vous avez seulement droit à un essai gratuit d'une durée de 5 heures. Bon, ça laisse largement le temps de faire ses premiers pas dessus grâce au Xbox Game Pass. Néanmoins, si le projet était de le terminer en un weekend, eh bien, c'est raté. Qui sait, ça va peut-être vous convaincre de passer à la caisse.