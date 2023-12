Comme d'habitude, les Xbox Free Play Days sont de retour, et cette fois, vous allez pouvoir tester gratuitement quatre jeux. Parmi eux, on compte plusieurs licences cultes.

Faire des jeux qu'on a payés, c'est bien, mais faire des jeux sans mettre la main au portefeuille, c'est mieux. Pour ça, vous pouvez compter sur le Xbox Game Pass qui, chaque week-end, vous propose d'essayer plusieurs jeux gratuitement. Cette fois, ça ne rigole pas. Nous avons plusieurs franchises légendaires sous la main, et ça devrait largement vous occuper le temps de quelques jours. En bref, ne perdez pas de temps, car ils sont dès maintenant disponibles.

Quatre jeux gratuits pour les abonnés au Xbox Game Pass

Une petite précision est à apporter avant de continuer. Il faut être abonné au Xbox Game Pass Core ou Ultimate pour y avoir accès, sauf pour deux d'entre eux. D'abord, il y a EA Sports FC 24, le nouvel opus de la simulation footballistique. Le contenu est régulièrement mis à jour, il y a donc normalement de belles choses qui vous attendent. L'autre, c'est Call of Duty : Modern Warfare III. Eh oui, on vous avait dit que c'était des licences connues. Si vous avez des amis qui traînent, prévenez-les, et foncez en profiter ce week-end. Même si ça ne vous tente pas forcément, n'oubliez pas que c'est gratuit.

Pour le reste, il faudra bien avoir le Game Pass Core ou Ultimate. On commence par Aliens : Fireteam Elite qui, comme son nom l'indique, se déroule dans l'univers de la franchise Alien. C'est un jeu de tir à la troisième personne où vous devez explorer les ruines et les grottes d'une mystérieuse planète baptisée LV-895. Cette expédition, vous pouvez l'entreprendre avec l'IA, ou accompagné de deux autres joueurs. Il faut être stratégique, bien choisir sa classe, son équipement, pour aller ensuite dézinguer des Xenomorphes.

Le dernier, c'est LEGO 2k Drive, et une fois encore, vous avez sûrement compris de quoi il s'agissait. On est ici dans un monde ouvert estampillé LEGO, qui nous invite à prendre part à des courses de voitures. Il est possible de construire son propre parcours, et de se disputer la première place lors de parties endiablées. Pour rappel, tous ces jeux sont accessibles gratuitement via l'offre des Free Play Days, mais seulement jusqu'au lundi 18 décembre à 8h59, heure française.

Les entrées de décembre 2023 sur le XGP

Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous avez dû constater que c'était un beau mois pour le service de Microsoft. Les nouvelles arrivées sont bonnes, et il y en a pour tous les goûts. Envie d'incarner une chèvre ? Goat Simulator 3 est disponible. Vous préférez mettre fin à une dictature ? Pas de panique, Far Cry 6 est là pour vous. Vous avez saisi l'idée, mais au cas où, voici une piqûre de rappel des premières entrées de ce mois de décembre 2023.