Les membres du Xbox Game Pass profitent déjà d'une large bibliothèque régulièrement enrichie. Cette semaine, ils peuvent s'essayer gratuitement à trois pépites durant le week-end. Comme toujours, l'avantage majeur est l'accès aux versions complètes des jeux pendant ces essais, permettant théoriquement de les terminer en quelques jours. De plus, l'offre est suffisamment variée pour plaire à tous.

Des jeux pour tous avec le Xbox Game Pass

Les jeux de cette semaine pour les FreePlay Days du Xbox Game Pass sont accessibles dès à présent et jouables jusqu'au lundi 20 novembre à 8 h 59 (heure française) pour tous les abonnés aux formules Core et Ultimate. Il y a vraiment de quoi satisfaire tous les goûts, avec au programme : F1 23, Stray Blade et Deceive Inc.

F1 23

F1 2023 est le dernier opus de la célèbre série de jeux de simulation de Formule 1, développée et publiée par Codemasters et Electronic Arts. Ce jeu propose une expérience de course réaliste avec des graphismes améliorés et une physique de conduite plus précise. Les joueurs peuvent participer à des championnats complets, affrontant des pilotes et des équipes officiels de la saison 2023 de Formule 1.

Le jeu inclut tous les circuits officiels, des équipes réelles et des pilotes à jour, offrant une immersion totale dans l'univers de la F1. F1 2023 introduit également de nouvelles fonctionnalités, comme des conditions météorologiques dynamiques et des options de personnalisation avancées pour les voitures et les équipes. Avec son mode multijoueur compétitif, le jeu est un très bon choix pour le fans de courses auto.

Stray Blade sur le Xbox Game Pass

Changement total d'ambiance avec Stray Blade qui est aussi disponible via le Xbox Game Pass. C'est un jeu d'action aventure RPG développé par Point Blank Games et publié par 505 Games. Situé dans le monde fantastique et coloré d'Acrea, le jeu met en scène un aventurier accompagné de son fidèle compagnon, un loup. Les joueurs explorent des environnements variés, allant de ruines anciennes à des forêts luxuriantes, tout en combattant des ennemis redoutables à l'aide d'un système de combat dynamique et tactique.

Deceive Inc.

Deceive Inc. est un jeu vidéo multijoueur d'action-espionnage, développé par Sweet Bandits Studios. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des espions d'élite travaillant pour une organisation secrète, où leur mission est d'infiltrer, de tromper et d'accomplir des objectifs dans divers environnements hautement sécurisés. Le jeu se distingue par son gameplay qui mélange infiltration, déguisements, et interactions sociales pour tromper les adversaires. Les joueurs doivent user de ruse et de stratégie pour déjouer leurs rivaux et atteindre leurs objectifs. Bref un jeu d'espionnage, complètement différent des deux autres titres de l'offre FreePlay Days du Xbox Game Pass.