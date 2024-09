Le mois de septembre continue d'apporter de belles surprises pour les abonnés Xbox Game Pass. Deux nouveaux jeux de stratégie très attendus rejoignent le catalogue. Ces titres promettent de nombreuses heures de jeu captivantes, que vous soyez sur PC, console ou via le Cloud. Voyons ce que ces ajouts ont à offrir.

Deux jeux à découvrir sur le Xbox Game Pass

Les abonnés au PC Game Pass et au Xbox Game Pass Ultimate pourront ainsi découvrir Wargroove 2. Ce jeu de stratégie au tour par tour est la suite du très apprécié Wargroove. Développé par Chucklefish, ce second opus reste fidèle au style pixel art qui a fait le succès du premier, tout en ajoutant de nouvelles mécaniques.

Dans Wargroove 2, vous devrez prendre le contrôle de différentes factions qui luttent pour dominer le monde. Le système de jeu au tour par tour a été enrichi, et les campagnes dynamiques ajoutent encore plus de profondeur. Le jeu propose aussi un éditeur de cartes amélioré, permettant aux joueurs de créer et partager leurs propres niveaux. Parfait pour ceux qui aiment personnaliser leur expérience de jeu. Avec ses modes solo et multijoueur, Wargroove 2 offre des heures de divertissement, que vous jouiez sur console, PC ou via le Cloud.

Un jeu très attendu

Frostpunk 2 fait aussi son entrée sur le PC Game Pass/Xbox Game Pass. Ce jeu de gestion et de survie, développé par 11 bit studios, est la suite du premier Frostpunk, un titre qui a séduit de nombreux joueurs grâce à son mélange de gestion de ville et de survie dans un monde post-apocalyptique.

Dans Frostpunk 2, vous devrez à nouveau gérer une ville confrontée à un hiver éternel. Cette fois-ci, le pétrole devient la ressource clé pour garantir la survie de votre population. Les dilemmes moraux et éthiques sont toujours présents, et les décisions que vous prendrez auront des conséquences majeures sur votre ville. Il faudra gérer vos ressources avec soin, tout en maintenant l'ordre face aux rébellions potentielles.

Les graphismes améliorés et les nouvelles mécaniques de gestion apportent une expérience encore plus immersive que le premier opus. Les fans de jeux de stratégie et de survie seront ravis.

