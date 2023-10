Les nouveautés Xbox Game Pass d'octobre 2023 arrivent encore au compte-gouttes. Et ce sera le cas jusqu'au 31 octobre prochain. Le jour d'Halloween, mais étrangement, aucun jeu d'horreur n'a été annoncé. Une petite déception pour les amateurs du genre, mais il y a tout de même du lourd dans la sélection avec une licence culte qui fait son grand retour. Prêts ? Partez !

Un hit a rejoint le Xbox Game Pass d'octobre 2023

On s'approche de la mi-octobre et les abonnés Xbox Game Pass ont déjà pu parcourir l'antre du Chevalier Noir avec Gotham Knights. Un action-RPG dans l'univers de l'homme chauve-souris, mais sans le super-héros emblématique. A contrario des jeux de Rocksteady Studios ou de Batman Arkham Origins, les stars ici sont les différents membres de la Bat-Family. Une idée intéressante et fraîche, mais qui a été gâchée par l'exécution du jeu. Si vous avez le Xbox Game Pass, c'est le moment ou jamais de vous forger votre propre avis.

Ensuite, les abonnés ont eu accès à un titre bien bourrin : Warhammer 40 Darktide. Un FPS en co-op en ligne qui compense ses défauts par le fun procuré, les combats convaincants ou encore la belle direction artistique. Chez les indés purs et durs, The Lamplighters League est également disponible depuis le 3 octobre dernier. Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour développé par Harebrained Schemes (Necropolis, Battle Tech...).

Mais le plus gros morceau, le véritable temps fort du Xbox Game Pass d'octobre 2023, c'est Forza Motorsport. La simulation auto iconique de Turn10 Studios et Microsoft est de retour ! Une exclu Xbox Series X|S et PC qui tient ses promesses autant d'un point de vue de la finition, que du contenu et de la qualité technique. Un ambassadeur tout trouvé pour le service d'abonnement de la firme de Redmond.

Les autres jeux à ne pas rater du mois

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Eh oui, étant donné que le mois n'est pas encore écoulé, des nouveautés Xbox Game Pass d'octobre 2023 se profile à l'horizon. Pour vous mettre dans le bain avant la venue de Yakuza 8, renommé Like a Dragon: Infinite Wealth, Like a Dragon Ishin sera offert le 17 octobre. Un spin-off qui se déroule au Japon féodal. Si vous aimez construire des choses, en l'occurrence des villes, Cities Skyline 2 vous tend les bras. La suite a l'air d'avoir des arguments très solides pour vous faire succomber, et ce sera jouable gratuitement le 26 octobre via le Game Pass.

Ci-dessous, les autres jeux Xbox Game Pass d'octobre 2023 déjà datés :