La rentrée sera placée sous le signe du changement pour le Xbox Game Pass. La formule la plus avantageuse va augmenter de prix pour les membres déjà abonnés, quand l’une des offres perdra définitivement de sa superbe en étant dénuée des disponibilités day one. En attendant, l’ensemble des membres du service vont pouvoir découvrir une poignée de nouveaux jeux d’ici la fin du mois. À quelques heures du début de la Gamescom 2024, Microsoft lève le voile sur les derniers jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en août 2024.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'août 2024

Microsoft est encore réglé comme une montre. La semaine sera chargée en annonces pour la firme de Redmond qui aura une forte présence lors de la Gamescom 2024. La marque verte donnera des nouvelles d’Indiana Jones et le Cercle Ancien et à n’en pas douter une date de sortie. Avowed se montrera plus en détails et le fameux Project Birdseye se révèlera également au grand jour. Les abonnés au Xbox Game Pass auront donc l’occasion de découvrir les futures nouveautés qui rejoindront le service dès leur sortie. D’ici là, ils auront de quoi s’occuper avec une nouvelle vague d’arrivées au catalogue. Pas de leaks ou de rumeurs, la surprise est entière cette fois. Voici le programme pour la fin du mois :

Atlas Fallen: Reign of Sand (PC, Xbox Series et Cloud)

Call of Duty Black Ops 6 Open Beta (PC et consoles)

Core Keeper (PC, Xbox Series et Cloud)

Star Trucker (PC, consoles et Cloud)

Voici les jeux à venir sur le Xbox Game Pass à la fin du mois d'août ! © Xbox

Les derniers départs du mois

Une fois n’est pas coutume, ces nouvelles arrivées s’accompagneront également de sorties. Les abonnés ont donc encore une chance de découvrir le jeu russe Atomic Heart qui avait beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie en février 2023. Un titre qui s'inspire ouvertement de Bioshock qui a su se distinguer grâce à sa direction artistique particulièrement réussie. Vous avez jusqu'au 31 août pour plonger dans son univers atypique, tout comme pour les autres départs du Xbox Game Pass. Comme toujours, celles et ceux qui aimeraient poursuivre leur aventure peuvent profiter d'une réduction de -20% sur les jeux en question.

Source : Xbox Wire