Les leaks ne s'arrêtent plus pour le Xbox Game Pass d'août 2024. Un nouveau jeu aurait été repéré et il vous promet de vivre une aventure avec un grand A d'un autre genre.

Le Xbox Game Pass d'août 2024 commence à prendre forme grâce aux différentes fuites et confirmations officielles. Après un bruit de couloir insistant, le GTA-like à l'ambiance rétro Mafia Definitive Edition sera bien offert aux abonnés à partir du mardi 13 août 2024 aux abonnés. Ca n'a toujours pas été officialisé, mais il semblerait que le légendaire marsupial de Naughty Dog débarque également avec la compilation Crash Bandicoot N Sane Trilogy. Et si l'on en croit les dernières rumeurs, ce serait loin d'être les seuls.

Encore un leak pour le Xbox Game Pass d'août 2024

Alors qu'on est toujours dans le flou le plus total quant à l'arrivée de Crash Bandicoot N Sane Trilogy dans le Xbox Game Pass d'août 2024, un nouveau leak vient de tomber. Selon l'internaute eXtas1s, qui a vu juste pour Mafia Definitive Edition et qui a lancé la rumeur sur Crash, le jeu de course Expeditions A MudRunner Game serait dans la liste des nouvelles sorties pour ce mois-ci. « Expedition A MudRunner Game devrait arriver très bientôt sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. Je n'ai pas de date précise, mais ça devrait être en août si mes calculs sont corrects » a t-il déclaré sur son compte X.

Une bonne nouvelle pour le Xbox Game Pass ? Ça dépend des profils, mais pour l'ami Guillaume qui a rédigé le test, du très bon. Mais au fait, c'est quoi Expeditions A MudRunner Game ? C'est le même principe que SnowRunner, mais sans la neige. Il s'agit en effet d'un jeu de simulation de course tout-terrain où le but n'est pas de franchir une ligne d'arrivée à toute vitesse, mais d'arriver surtout à bon port en navigant à travers des décors qui en feront voir de toutes les couleurs à votre véhicule. En chemin, il faudra par exemple sauver des épaves, tracter des éléments imposants etc. tout en cartographiant le terrain. D'après eXtas1s, ce sera donc l'un des jeux Xbox Game Pass d'août 2024.

Les rumeurs et jeux officialisés du XGP d'août 2024

Si l'on se fie aux leaks les plus récents, Expeditions: A MudRunner Game ne sera pas le seul jeu Focus Entertainment à intégrer le Xbox Game Pass d'août 2024. L'action-RPG Atlas Fallen serait aussi l'un des prétendants, aux côtés d'autres noms que nous vous laissons découvrir :

Creatures of Ava - 7 août (confirmé, sortie day one)

Crash N Sane Trilogy - 8 août (rumeur)

Mafia: Definitive Edition - 13 août (confirmé)

Wargrove 2 - mi-août (rumeur)

Atlas Fallen - 22 août (rumeur)

Core Keeper - 27 août (confirmé)

Sopa: Tale of the Stolen Potato - août, sans date précise (confirmé, sortie day one)

Expeditions A MudRunner Game

Source : eXtas1s.