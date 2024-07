Le Xbox Game Pass revendique plus de 34 millions d'abonnés, mais ce n'est pas suffisant. Microsoft a besoin d'augmenter massivement sa base, mais en attendant, la firme de Redmond a choisi de procéder à une nouvelle augmentation de prix. Des tarifs qui entreront en vigueur le 12 septembre 2024 pour les abonnés actuels, mais qui sont déjà appliqués pour les nouveaux. Il y a même un palier supplémentaire XGP Standard qui n'inclut pas les sorties day one comme la formule Ultimate.

Des idées pour booster le nombre d'abonnés Xbox Game Pass

La hausse des prix du Xbox Game Pass Ultimate et de toutes les autres offres a un objectif bien établi. Grâce à cela, Microsoft veut augmenter l'ARPU (Average Revenue per User), le revenu moyen par utilisateur. Ainsi, la firme cherche donc à obtenir une meilleure rentabilité en faisant payer plus cher ses abonnés, étant donné que le service ne cartonne pas comme il le devrait encore. C'est une pratique facile et courante, même si elle ne plait pas. Selon Windows Central, la société étudie plusieurs possibilités d'évolutions actuellement.

L'un des axes d'améliorations concernerait le xCloud. D'après les sources du journaliste Jez Corden, Microsoft pourrait dégainer une version 100% cloud gaming de son Xbox Game Pass moins chère. Le but serait d'atteindre « les utilisateurs qui ne sont tout simplement pas intéressés par l'achat d'une console Xbox ». Ou même celles et ceux qui ne souhaitent pas débourser 400, 500 euros ou plus dans une console. Vraisemblablement, les abonnés à cette option pourrait également lancer des jeux achetés. La deuxième solution envisagée par Microsoft serait celle d'avoir un palier avec de la publicité comme sur les plateformes de SVOD (Netflix, Prime Video...). Et d'ailleurs, la société pourrait même faire un mélange des deux.

Des bruits de couloir stipulent qu'un abonnement gratuit XGP, pour streamer des milliers de jeux, pourrait être disponible dans des pays émergents tels que l'Afrique. Mais à la condition de regarder des spots publicitaires de 30 secondes par exemple, afin de générer des revenus. Enfin, il est dit que le Xbox Game Pass Amis et Famille pourrait revenir. Cette formule, qui a été testée dans un nombre de pays restreints avant d'être finalement abandonnée, ne serait pas morte. C'est du moins ce que Jez Corden aurait entendu. Toutes ces réflexions montrent en tout cas que la quête de rentabilité est loin d'être acquise.

Crédits : Xbox.