En mars, le Xbox Game Pass a sorti l'artillerie lourde. Le mois prochain va devoir faire fort pour arriver à le surpasser. On a tout de même eu droit à des ajouts de taille comme Diablo 4, The Quarry, Evil West ou encore Control Ultimate Edition. Globalement, il n'y a pas de quoi se plaindre. En avril, on attend des titres tels que Superhot : Mind Control Delete ou Ark : Survival Ascended. Mais il y en a un autre qui devait, le jour de sa sortie, arriver dans le catalogue du service de Microsoft. Finalement, le studio a fait machine arrière.

Ce jeu prometteur n'arrivera pas day one sur le Xbox Game Pass

Alors, de qui s'agit-il ? On a affaire à Ereban : Shadow Legacy, qui nous vient des fours de Baby Robot Games. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation s'impose. C’est un jeu de plateforme et d’infiltration dans lequel on contrôle Ayana, la seule survivante d’une race qui a été oubliée. La jeune femme essaye de faire la lumière sur son passé, mais ça ne va pas être de tout repos. Sur son chemin, des ennemis l’attendent, et elle va devoir s’aider du pouvoir des ombres et d’une technologie spéciale pour se sortir de différentes situations épineuses. Un postulat de départ plutôt intéressant, et on aurait aimé pouvoir y jouer sur le Xbox Game Pass.

A l'origine, ce jeu devait débarquer sur le Xbox Game Pass le 10 avril 2024, soit day one. Mais en raison d'un changement d'éditeur, ce n'est plus une option pour le studio, comme il l'a annoncé sur Twitter. « Malheureusement, en raison d'un changement récent dans notre partenariat avec Raw Fury en tant qu’éditeur, la sortie d’Ereban : Shadow Legacy sur Xbox et day one sur le Game Pass a été annulée », a-t-il expliqué. La décision est compréhensible, et on peut donc faire croix sur son arrivée dans le catalogue. Du moins, pour le moment.

Rassurez-vous, Ereban : Shadow Legacy maintient son arrivée sur Steam. Ce n'est pas comme si le jeu était annulé. Malheureusement, le Xbox Game Pass sera privé de sa présence. Il en va de même pour le PC Game Pass, comme ça, pas de jaloux. Néanmoins, vous l'avez peut-être remarqué, mais le plan est toujours de le sortir sur la console de Microsoft. Baby Robot Games va faire tout son possible pour ne pas délaisser les joueurs Xbox. C'est une belle initiative, et il nous tarde d'en savoir plus. Après, il faut quand même se montrer patient, puisqu'on n'a rien eu de précis à se mettre sous la dent. Affaire à suivre.