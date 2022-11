Microsoft est bien décidé à faire du Xbox Game Pass le meilleur bon plan du jeu vidéo. En plus de l’ajout de nouveaux qui tapent presque toujours dans le mile, le service d’abonnement propose parfois des avantages réservés aux abonnés. Deux nouveaux sont disponibles, mais pas pour tout le monde.

Apple TV et Apple Music gratuits avec le Xbox Game Pass

A peine les nouveaux jeux de novembre 2022 annoncés que deux nouveaux avantages arrivent. Dès aujourd’hui, tous les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter de trois mois d’abonnement gratuits pour l’Apple TV+ et l’Apple Music+. Le premier regroupe d’excellents films et séries créés exclusivement pour la plateforme de streaming dont certains ont été acclamés par la critiques et les spectateurs. Ted Lasso, Severance, See avec Jason Momoa, ou encore The Morning Show. Le second a son nom qui parle de lui-même puisqu’il s’agit simplement du service de streaming de musique d’Apple.

Attention toutefois, cette nouvelle offre n’est réservée qu’aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate et non aux autres. Ils auront jusqu’au 31 décembre 2023 pour réclamer leur période d’essai gratuite, qui peut être trouvée sur l’application mobile du XGP. On rappelle qu’Apple TV+ avait déjà été offert pendant six mois pour les joueurs PS5 et PS4, sans aucune restriction. Après sa flambée des prix, la marque à la pomme cherche sans doute à conquérir de nouvelles cibles dans l’espoir de les fidéliser. Quant au Xbox Game Pass Ultimate, on rappelle que c’est l’offre la plus avantageuse de Microsoft. Elle inclut les jeux gratuits Xbox Games with Gold, et donc le Xbox Live Gold, un abonnement à EA Play, un accès aux jeux de catalogue sur le Cloud ainsi que des remises exclusives pour les membres.