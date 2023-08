Hélas, le mois d'août s'achève. Pour beaucoup, cela signifie la fin des vacances et le retour à l'école ou au travail, la diminution progressive des jours ensoleillés et l'arrivée des premières fraîcheurs. Cependant, tout n'est pas sombre, car le Xbox Game Pass nous gratifie (encore une fois) de l'annonce de deux superbes jeux prévus pour "bientôt".

Une future pépite sur le Xbox Game Pass

Le premier à débarquer est Jusant, actuellement le seul à avoir une date de sortie confirmée. D'ailleurs, nous venons de publier une preview sur Gameblog. En résumé, il s'agit d'un jeu d'escalade mêlant action et puzzle, créé par Don’t Nod. L'objectif est simple : escalader une immense tour dont le sommet est dissimulé au-delà des nuages. Pour y parvenir, notre personnage est équipé comme un véritable alpiniste : cordes, pitons, et une force phénoménale dans les mains. Notons l'absence totale de dialogues dans Jusant. Ce choix des développeurs vise à renforcer l’aspect contemplatif du jeu, rappelant en certains aspects le jeu Journey du renommé studio thatgamecompany. Comme nous l'avions précisé, ce titre offre un univers captivant qui suscite la curiosité, le tout enveloppé de mécaniques assez malignes. Un jeu contemplatif à ne surtout pas manquer. Il sera disponible dès le 31 octobre sur le Xbox Game Pass. Une excellente nouvelle, n'est-ce pas ?

Un deuxième jeu prometteur au programme

Le second jeu, contrairement au premier, n'a pas encore de date de sortie, mais a un nom : Citizen Sleeper 2 : Starward Vector. Deux salles, deux ambiances. Il n'est en effet ici pas question de contemplation, mais plutôt d'un RPG narratif où l'on incarne un dormeur, soit un corps cybernétique abritant l'esprit d'un humain. Le jeu semble principalement axé sur son scénario et ses éléments de jeu de plateau. L'enjeu ? Échapper à vos geôliers et prendre en main votre destin. Le synopsis est alléchant. Toutefois, il est essentiel de mentionner que le premier épisode, aussi qualitatif soit-il, est uniquement en anglais. Un point qui pourrait décourager certains, surtout lorsque l'histoire et les choix de jeu sont au cœur du gameplay. Il sera également disponible dès le jour J sur le Xbox Game Pass. De quoi ajouter une énième pépite indépendante à votre catalogue.

En outre, rappelons également que la rentrée démarre sur les chapeaux de roues avec le service. Nous aurons droit à :

Starfield Early Access (via l'upgrade l'édition Premium) – 1 er septembre (Console, PC, Cloud)

(via l'upgrade l'édition Premium) – 1 septembre (Console, PC, Cloud) Gris – 5 septembre (Console, PC, Cloud)

– 5 septembre (Console, PC, Cloud) Starfield – 6 septembre (Console, PC, Cloud)

– 6 septembre (Console, PC, Cloud) Lies of P – 19 septembre (Console, PC)

– 19 septembre (Console, PC) Party Animals – 20 septembre (Console, PC)

– 20 septembre (Console, PC) Payday 3 – 21 septembre (Console, PC, Cloud)

– 21 septembre (Console, PC, Cloud) Cocoon – 29 septembre (Console, PC)

Rien qu'avec Starfield et Payday 3, on sent que Xbox souhaite frapper un grand coup.

Parmi les deux nouveaux jeux annoncés sur le Xbox Game Pass, lequel vous intéresse le plus ?