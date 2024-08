L’attente fut longue, mais Microsoft a enfin dévoilé les premiers jeux du Xbox Game Pass d’août 2024. Les rumeurs avaient tapé juste : Crash Bandicoot et Mafia The Definitive Edition accompagneront l’été des abonnés, tout comme l’anti-Palworld par excellence, Creatures of Ava. Un programme qui pourrait être qualifié de chiche, mais solide malgré tout. Quelques annonces surprises devraient par ailleurs arriver au cours du mois, lors de la Gamescom 2024, où la marque aura une forte présence. En attendant, de nouveaux jeux se confirment pour les mois à venir, dont la suite de ce jeu particulièrement apprécié.

Futur banger dans le Xbox Game Pass ?

Rares sont les jeux avec des dizaines de milliers d’avis à être affublés d’un 10/10 sur Steam. Le jeu de VTT extrême Descenders est l’un d’eux. Souvent approchable à l’occasion des Free Play Days réservés à certains membres du Xbox Game Pass, le titre a su s’imposer en quelques années comme une référence en son genre. Gameplay fun et varié, pistes générées aléatoirement et ultra rapides, sensations de vitesse, défi renouvelé… les petits gars de Rage Squid ont trouvé la formule parfaite. Ils ne comptaient cependant pas en rester là. Après cinq ans à bichonner leur bébé, les développeurs vont passer à la suite : Descenders Next. Plus question de se cantonner qu’à un seul sport il y aura deux disciplines au lancement : le snowboard et le mountainboard. Les VTT resteront au garage pour le moment.

Prévu pour le courant 2025 sur consoles PC et dans le Xbox Game Pass, la suite a pour ambition de devenir « le seul jeu de sport extrême dont vous aurez besoin. » Plusieurs styles, disciplines et biomes arriveront graduellement au fil du temps, un peu comme son seul concurrent actuel : Riders Republic d’Ubisoft. Pour l’heure, les vélos, les wingsuits et même les jetpacks sont prévus. Descenders Next marquera un autre changement majeur. Les environnements fonctionnent différemment. Dans l’épisode original, les pistes étaient générées aléatoirement et relativement sans objectifs. Cette fois, le jeu sera réparti en biomes, chacun correspondant à une discipline. Les joueurs devront alors débloquer de nouveaux nœuds, chacun offrant un terrain et un style de jeu uniques. Les modes multijoueurs et coopératifs seront évidemment toujours de la partie.

Desecenders Next arrivera donc dans le courant 2025 dès sa sortie dans le Xbox Game Pass, mais également sur PC, Xbox Series, PS5, Xbox One et PS4. La surprise avait cependant était gâchée. Microsoft avait en effet malencontreusement révélé le jeu lors de l'annonce de son line-up pour la Gamescom 2024. Au moins, on sait qu'il sera au salon allemand.

Source : Rage Squid