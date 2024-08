On le sait, chaque mois, plusieurs nouveaux jeux arrivent sur le Xbox Game Pass. C'est l'occasion d'agrandir sa bibliothèque et de découvrir sans cesse de nouveaux titres sans trop casser sa tirelire. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il y a aussi, toujours, des jeux qui quittent le service. C'est évidemment le cas une fois de plus pour le mois de septembre 2024.

Les premiers départs du Xbox Game Pass de septembre 2024

Microsoft a récemment annoncé que trois jeux populaires quitteront le service Xbox Game Pass le 1er septembre. Les abonnés au service devront dire au revoir à NBA 2K24, Atomic Heart et Guilty Gear Strive. Cette nouvelle a suscité des réactions parmi les utilisateurs, qui perdent ainsi l'accès à ces titres phares à la fin du mois. Il ne vous reste donc plus qu'une dizaine de jour, à l'écriture de cette news, pour pouvoir en profiter.

NBA 2K24

NBA 2K24, le dernier opus de la célèbre franchise de basket-ball, est un titre apprécié pour son gameplay réaliste et ses améliorations constantes dans la simulation sportive. Son départ du Xbox Game Pass signifie que les joueurs intéressés devront acheter le jeu s'ils souhaitent continuer à y jouer après le 1er septembre. NBA 2K24 est particulièrement populaire pour ses modes en ligne, tels que MyCareer et MyTeam, qui permettent aux joueurs de créer et de gérer leurs propres équipes ou de vivre une carrière de joueur professionnel.

Atomic Heart, un très bon FPS du Xbox Game Pass

Atomic Heart est un jeu d'action-RPG qui a attiré l'attention pour son univers dystopique et son esthétique unique. Mêlant science-fiction et éléments rétro-futuristes. Le jeu se déroule dans une version alternative de l'Union soviétique des années 1950, où les joueurs doivent affronter des robots devenus incontrôlables et d'autres menaces surnaturelles. L'expérience immersive et le style artistique distinct d'Atomic Heart ont fait de ce titre un ajout apprécié au Game Pass. Et son départ sera regretté par ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'explorer.

Guilty Gear Strive

Guilty Gear Strive, un jeu de combat acclamé par la critique, est connu pour ses graphismes époustouflants, son gameplay fluide et sa bande sonore énergique. Faisant partie de la franchise Guilty Gear, ce titre a su attirer les amateurs de jeux de combat avec ses mécaniques complexes et ses personnages variés. Le retrait de Guilty Gear Strive du Game Pass signifie que les fans de jeux de combat devront se tourner vers d'autres options ou acheter le jeu pour continuer à en profiter.

Source : Xbox