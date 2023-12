Le Xbox Game Pass est réputé pour toujours réserver de belles surprises. Et quel meilleur moment que le mois de décembre, période festive, pour gâter ses abonnés avec de belles découvertes ? Cette fin d'année s'annonce particulièrement riche. Quatre nouveaux jeux sont ajoutés au catalogue, de quoi poursuivre le mois sur une note excellente.

Quatre nouveaux ajouts pour le Xbox Game Pass

On commence en fanfare avec Rise of the Tomb Raider. Sorti initialement en 2015, ce jeu est la suite de Tomb Raider, le reboot de 2013 de la célèbre série de jeux. Dans Rise of the Tomb Raider, les joueurs retrouvent évidemment Lara Croft. Le jeu se déroule principalement en Sibérie, où Lara recherche la légendaire cité de Kitej, censée détenir les secrets de l'immortalité. En cours de route, elle doit affronter une organisation paramilitaire connue sous le nom de Trinity. Le gameplay combine exploration, survie, et combat, tout en offrant des énigmes complexes et des tombeaux à découvrir et à explorer. Bref, un jeu Tomb Raider de qualité

On continue avec Clone Drone in the Danger Zone. Derrière ce curieux nom se cache un jeu vidéo d'action en arène en TPS, développé par Doborog Games. Sorti initialement en accès anticipé en 2017 et officiellement en 2021, ce jeu se distingue par son style graphique unique, avec des personnages et des environnements composés de figures géométriques simples et colorées, rappelant des structures en voxels. Dans Clone Drone in the Danger Zone, le joueur contrôle un robot humanoïde armé d'une épée ou d'autres armes, luttant pour sa survie dans des arènes de combat futuristes. L'originalité du jeu réside dans le fait que l'esprit du personnage du joueur est transféré dans un corps de robot, et à chaque mort, un nouveau clone est activé, reprenant le combat.

Du lourd ce mois-ci

Le Xbox Game Pass ajoute aussi While the Iron's Hot. Changement de décor avec un jeu d'aventure dans lequel vous prenez le contrôle d'un forgeron aguerri aspirant à devenir un grand maître. Ce jeu vous entraîne dans une aventure mystérieuse, pleine d'esprit. Vous devez travailler les métaux en fusion, forger et associer vos créations pour progresser et débloquer de nouveaux objets à confectionner. Le titre propose aussi de l'exploration et plusieurs énigmes. Bref, ça semble être d'une grande douceur.

On termine avec World War Z: Aftermath est un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par Saber Interactive, sorti en septembre 2021. Il s'agit de l'évolution du jeu World War Z sorti en 2019. Les joueurs font face à des hordes de zombies dans différentes villes du monde, telles que Rome, Jérusalem, Moscou, et Tokyo. Le jeu propose de nouvelles histoires et missions dans ces lieux emblématiques, enrichissant l'univers déjà existant de World War Z. Si vous avez aimé le film ave Brad Pitt, vous allez adorer.

Les autres ajouts du mois de décembre 2023

Ce n'est pas tout, d'autres jeux vous attendent pour le reste du mois de décembre, comme vous pouvez le voir ci-dessous :