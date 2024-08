Le Xbox Game Pass, et plus précisément sa version Core, va bientôt accueillir trois excellents jeux dans un catalogue déjà bien fourni, dont une véritable pépite.

Malgré de profonds changements à venir pour le Xbox Game Pass à la rentrée, avec notamment des hausses de prix à tous les niveaux, les arrivages de jeux à surveiller continuent. C'est notamment le cas pour la version Core du service d'abonnement phare de Microsoft, avec trois titres d'envergure.

Trois excellents jeux à venir sur le Xbox Game Pass Core

Le Xbox Game Pass Core, qui a remplacé le Xbox Live Gold, va donc prochainement garnir son catalogue avec trois excellents jeux. En tête d'affiche, nous avons Control, la pépite de Remedy Entertainment sortie en 2019. Nous y incarnons Jesse Faden, une jeune femme cherchant son frère disparu au sein du Bureau Fédéral de Contrôle. Elle en deviendra malgré elle la nouvelle Directrice, et devra lever le voile sur d'étranges anomalies dans ce bâtiment empli de secrets. Le titre avait marqué par son excellente ambiance, et surtout son gameplay faisant la part belle aux pouvoirs télékinétiques.

Nous avons ensuite SnowRunner à venir sur le Xbox Game Pass Core, développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment en 2021. Après le très solide MudRunner, on prend les mêmes énormes véhicules et on recommence, mais cette fois dans la neige. Il faudra composer avec des routes et chemins peu praticables, magnifiquement rendus grâce à un moteur physique bluffant de réalisme. Pensez bien à mettre des chaînes ou des pneu neiges !

Pour terminer le tour d'horizon des jeux à venir sur la version Core du Xbox Game Pass, nous avons Cities Skylines (Xbox One Edition). Développé par Colossal Order Ltd. et édité par Paradox Interactive en 2015, il s'agit encore aujourd'hui de l'un des meilleurs simulateurs de construction de villes. Entre bâtir une cité belle à regarder et praticable et gérer tous les problèmes que cela implique, vous risquez d'y passer de nombreuses heures de plaisir. Tout du mois en attendant que Cities Skylines 2 peaufine sa formule après un lancement pour le moins gâché.

