C'est officiel, Microsoft fait une croix définitive sur le Xbox Live Gold et annonce le Xbox Game Pass Core, une nouvelle formule hautement plus intéressante et toujours taillée pour les petits budgets.

Vous étiez attaché au Xbox Live ? Tanpis, la marque verte a décidé de revoir entièrement sa formule en changeant de nom dans la foulée. L'objectif étant bien entendu de rendre le tout plus cohérent mais aussi de rétrécir la frontière qui sépare l'utilisateur Xbox moyen et l'abonnement Xbox Game Pass. Chacun trouvera midi à sa porte, mais ce qui est sûr, c'est que plus que jamais, Xbox installe son écosystème pour le rendre totalement homogène.

Qu'est-ce que le Xbox Game Pass Core ?

Finalement, le Xbox Game Pass Core n'est ni plus ni moins qu'un Xbox Live Gold boosté, ou un mini Game Pass si vous voulez. Il permettra toujours de jouer aux jeux en multi et donnera encore accès à des offres promotionnelles exclusives comme avec le Gold, mais en prime cette fois, vous aurez accès à une petite bibliothèque de jeux sans débourser un centime de plus que votre abonnement. Le tout sera essentiellement disponible sur consoles Xbox Series et One puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir un abonnement pour jouer en multijoueur sur PC.

Le nouveau Game Pass Core

Date et prix du Game Pass Core

Le nouveau Xbox Game Pass Core sortira dès le 14 septembre prochain et sera disponible sur Xbox Series et Xbox One. Si vous avez encore un abonnement Xbox Live Gold en cours à ce moment-là, il sera automatiquement converti en nouvel abonnement sans que vous ayez quoi que ce soit à faire.

Contrairement à ce qui avait fuité, le Xbox Game Pass Core ne coûtera pas 9,99€, mais bien 6,99€ par mois comme le Xbox Live Gold actuel. Un tarif qui place désormais Xbox juste en dessous de PlayStation, mais toujours au dessus de Nintendo. Les autres formules du Game Pass quant à elles ne bougent pas d'un iota. Il vous sera toujours demandé entre 10 et 11€ pour la formule de base suivant votre plateforme et 15€ pour la version Ultimate.

PlayStation Plus Essential : 8,99€

Xbox Game Pass Core : 6,99€

Nintendo Online : 3,99€

Toutes les formules et tous les prix du Xbox Game Pass en juillet 2023

Que devient le Xbox Live Gold et les Games with Gold ?

Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, le terme Xbox Live tire sa révérence une fois pour toutes. C'est terminé désormais, l'abonnement n'existe plus et le terme devient une relique du passé. Désormais, la firme mise tout sur le Game Pass pour fidéliser sa clientèle. En ce qui concerne les Games With Gold, c'est pareil. Désormais, vous n'aurez plus le droit à quelques jeux gratuits chaque mois, tout se passera dans le nouveau catalogue qui devrait peu à peu se garnir, ou qui devrait surtout voir les jeux changer au fil des mois et années à venir.

Tous les jeux du Xbox Game Pass Core au lancement

À sa sortie, le Xbox Game Pass Core proposera pas moins de 25 jeux Xbox Series et One. Ces derniers seront jouables sans frais supplémentaires et pour une durée illimitée. Microsoft a d'ailleurs déjà partagé la liste complète des jeux Xbox qui seront disponibles au lancement de la nouvelle offre d'abonnement. On y trouve de très gros jeux, comme des titres indépendants plus ou moins populaires. Il y en a pour tous les goûts.