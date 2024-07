Il y a du changement dans l’air pour le Xbox Game Pass. Après le rachat d’Activision-Blizzard, l’entreprise a du mal à consolider ses coûts, alors que son service phare perd des abonnés. La firme de Redmond cherchait des solutions pour améliorer ses rentrées d’argent et ça passera finalement par une augmentation des prix de l’abonnement le plus avantageux et des restrictions quant à l’accès aux sorties day one. Microsoft va ainsi bouleverser ses offres avec un palier « Standard », qui viendra se glisser entre le XGP Console et l'Ultimate, mais il capitalisera tout de même sur son acquisition historique, en atteste l’arrivée de COD Black Ops 6 dès son lancement sur le service. En attendant, l’un des jeux actuels les plus populaires du catalogue d’Activision rejoindrait prochainement dans le Xbox Game Pass et sa date de sortie aurait leaké.

Un énorme jeu bientôt dans le Xbox Game Pass ?

Les rumeurs autour de l’arrivée de Call of Duty Modern Warfare 3 dans le service se font de plus en plus insistantes. Le bien informé Tom Henderson avait mis le feu aux poudres en affirmant que le dernier épisode de la licence serait inclus dans le Xbox Game Pass de juillet 2024. L’annonce était attendue en même temps que la révélation de la seconde vague d’ajouts, mais il n’en était rien. Pourtant, le FPS devrait bien arriver ce mois-ci. Selon eXtas1s, leaker réputé pour ses informations sur Xbox, Call of Modern Warfare 3 serait disponible dans le Xbox Game Pass dès cette semaine.

« Je peux confirmer à 100% qu’il arrivera sur le Game Pass PC et console le 24 juillet », a-t-il ainsi affirmé sur ses réseaux sociaux. En revanche, n’espérez pas y jouer depuis votre Firestick ou tout autre support dans cette veine, puisqu’il ne serait pas disponible via le Cloud. Selon Henderson, l’annonce aurait dû être faite bien plus tôt afin de contrebalancer l'augmentation des prix révélée il y a quelques jours.

Des avantages à la pelle pour l'arrivée d'un jeu très populaire

D’ailleurs, le Xbox Game Pass devrait compter sur une autre arrivée majeure : le lancement de Valorant. Toujours selon eXtas1s, le FPS de Riot Games devrait quitter sa phase de bêta le 26 juillet.Les membres du service devraient alors avoir le droit à des avantages et des contenus exclusifs similaires aux joueurs PC grâce au partenariat entre les deux géants américains.

Cela comprend, entre autres, un accès immédiat à tous les nouveaux agents dès le jour de leur sortie, un accès à tous les héros du moment, ainsi qu’un bonus de 20% d’EXP pour les matchs et passes de combats. Rendez-vous dans les prochaines heures pour voir si ces rumeurs, à ce stade fiables, s’avéreront ou non.

Source : eXtas1s via X