Cela aura été un mois de juillet chargé en annonces pour les membres du Xbox Game Pass. Comme chaque mois, les abonnés peuvent essayer les dernières nouveautés dès leur lancement, dont Dungeons of Hinterberg, Flintlock The Siege of Dawn ou encore Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Ce qu’ils retiendront en revanche, ce sont les changements instaurés par Microsoft pour endiguer les pertes engendrées par le rachat historique d’Activision-Blizzard. Augmentation des prix du XGP Ultimate, disponibilités day one exclues de certaines formules et la potentielle arrivée d’une offre avec uniquement le Cloud… les choses sont sur le point de bouger. Et voilà maintenant que Microsoft confirme une rumeur insistante en dévoilant d'une nouvelle arrivée surprise pour le Xbox Game Pass de juillet 2024.

Call of Duty s'invite dans le Xbox Game Pass

Cette fois c’est officiel. La rumeur courait depuis un peu plus d’une semaine. Avant l’arrivée de Call of Duty Black Ops 6, quelques autres jeux d’Activision rejoindraient le catalogue du Xbox Game Pass d’ici la fin juillet. Deux noms étaient cités : COD Modern Warfare 3 et le dernier Crash Bandicoot. Tom Henderson et ses camarades insiders ont encore tapé juste, du moins à moitié pour l'instant. Microsoft vient en effet de confirmer que le dernier Call of Duty en date rejoindrait le Xbox Game Pass afin de terminer le mois de juillet et surtout contrebalancer la dernière série d’annonces.

L'attente ne sera pas bien longue, puisque le rendez-vous est donné ce mercredi 24 juillet comme cela avait été ébruité. Les membres du Console, PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate pourront alors jouer à l'ensemble des contenus déployés depuis le lancement de Call of Duty Modern Warfare 3 et surtout découvrir sa cinquième saison dès son lancement.

Une Saison 5 qui s’annonce encore une fois riche en contenus. Les joueurs pourront notamment compter sur des cartes inédites et surtout une collaboration presque improbable avec la WWE avec un tout nouveau mode de jeu. Les soldats en herbe pourront alors incarner Cody Rhodes, Rey Mysterio et Rhea Ripley en tant qu’opérateurs se bastonner dans l'événement Summer Slam WWE dès l’arrivée du jeu sur le Xbox Game Pass.

Source : Xbox