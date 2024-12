L’année se termine en beauté pour les abonnés au Xbox Game Pass. Si 2024 aura été marquée par plusieurs augmentations de prix et un changement conséquent dans les formules, Microsoft a su mettre les petits plats dans les grands pour les fêtes de fin d’année. Les membres du Game Pass Ultimate et PC sont donc d’ores et déjà partis à l’aventure avec Indiana Jones & le Cercle Ancien. Les autres ont sans doute déjà dévalé à toute allure sur les circuits de Crash Team Racing et Forza Motorsport, qui accueillera prochainement une énorme mise à jour. Comme toujours, les nouveautés du Xbox Game Pass de décembre seront moins conséquentes que les autres mois, mais cela ne signifie pas pour autant que quelques ajouts surprises n’arriveront pas. Justement, des jeux emblématiques du catalogue d’Activision devraient faire une entrée fracassante dans le service.

Une surprise se prépare pour le Xbox Game Pass

Maintenant que Microsoft a mis la main sur Activision-Blizzard pour la modique somme 68,7 milliards de dollars, la firme de Redmond entend bien capitaliser dessus. Depuis quelques mois, le géant américain ajoute au compte-gouttes certaines productions marquantes du catalogue d'Activision-Blizzard, tout comme les dernières sorties. Call of Duty Black Ops 6 s’est ainsi rendu disponible aux abonnés du Xbox Game Pass dès son lancement. Pour autant, les grands classiques de la licence manquent toujours à l’appel, mais cela pourrait changer très prochainement. Comme l’a repéré CharlieIntel, trois jeux Call of Duty iconiques ont fait une mystérieuse apparition soudaine sur le Microsoft Store PC. Vu le passif de la marque, tout porte à croire que ce trio devrait arriver bientôt sur le Xbox Game Pass.

Les abonnés pourraient ainsi (re)découvrir les emblématiques Call of Duty, COD 2 et Call of Duty 4 Modern Warfare dans un futur proche. Des titres qui ont tous marqué la saga à leur façon, avec le premier MW qui avait fait beaucoup de vagues à sa sortie en 2007 et propulsé la licence vers de nouveaux sommets à l’époque. Il se pourrait en revanche que Microsoft garde la surprise au chaud jusqu’aux Game Awards 2024 qui se tiendront dans la nuit du jeudi au vendredi 12 décembre 2024 à partir d’1h30 du matin, heure française. Xbox devrait en effet avoir une présence importante lors de la cérémonie, et le Game Pass devrait encore une fois avoir une belle mise en lumière.

© CharlieIntel

Source : CharlieIntel